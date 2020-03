Česko pomůže Itálii a Španělsku, vojenské lékaře ale nevyšle

Česká republika poskytne Itálii a Španělku ochranné obleky. Ve čtvrtek to na twitteru oznámil ministr vnitra Jan Hamáček. Právě ochranné obleky a další roušky vezou zároveň z Číny do Česka dvě letadla, která v Praze přistanou dnes odpoledne a navečer. Vyslání vojenských lékařů do Itálie nebo Španělska ministr vnitra Lubomír Metnar odmítl.