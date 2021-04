Česko změnilo pravidla cestování, tohle je teď povinné. PŘEHLED

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky návratu do Česka ze zahraničí. Reagovalo tak na rozhodnutí pražského městského soudu, který minulý týden zrušil povinnost mít negativní test na koronavirus ještě před překročením hranic. Redakce TN.cz přináší přehled, co je od pondělí jinak a jak momentálně vypadá cestovatelský semafor.

Od pondělí platí nové podmínky návratu do Česka ze zahraničí. Ministerstvo zdravotnictví je muselo upravit kvůli rozhodnutí soudu, který minulou středu zrušil povinnost mít už při vstupu do země negativní test na covid-19.

Doposud platilo, že kdo pobýval v tmavě červených zemích s velmi vysokým rizikem, musel si opatřit PCR test starý nanejvýš 72 hodin. Teď přibyla možnost přicestovat i s antigenním testem, který nesmí být starší než 24 hodin. Ministerstvo ale stále vyžaduje PCR test pět dní po příjezdu. Pravidla jsou shodná pro cestu individuální i veřejnou dopravou. Do předložení negativního testu je stále povinné izolovat se.

Anketa Je zmírnění podmínek návratu do Česka dostačující? Ano, ministerstvo dělalo, co mohlo 29 126 hlasů Ne, podmínka testu před návratem měla zmizet úplně 71 316 hlasů Hlasovalo 442 lidí.

Benevolentnější podmínky jsou u červených zemí a individuální dopravy, test před návratem není nutný. Při návratu z oranžových zemí se vyžaduje antigenní nebo PCR test před příjezdem veřejnou dopravou, u individuální dopravy stačí test nejpozději pátý den po příjezdu. Návrat ze zelených zemí s nízkým rizikem nákazy covidem-19 žádné podmínky nemá.

Pro všechny barvy cestovatelského semaforu kromě zelené nadále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Nová pravidla návratu ze zahraničí pro občany ČR platná od 5. dubna (kliknutím zvětšíte):



Takto momentálně vypadá cestovatelský semafor:

Pokračuje i omezení vstupu cizinců na území Česka. Hranici mohou překročit pouze ve stanovených výjimkách, mezi které patří třeba cesty do zaměstnání, k výkonu podnikání, do školy, na pohřeb či zajištění péče o děti, příbuzné nebo zvířata. V případě tmavě červených zemí musejí mít cizinci už dopředu výhradně PCR test. U červených a oranžových stačí antigenní. Pravidla jsou na rozdíl od těch pro české občany shodná jak pro individuální, tak veřejnou dopravu.

Nová pravidla návratu ze zahraničí cizince spadajících do stanovených výjimek platná od 5. dubna (kliknutím zvětšíte):



Nic se nemění na zákazu vstupu Čechů do zemí s extrémním rizikem, mezi něž patří Brazílie, Jihoafrická republika, Zimbabwe nebo Botswana. Výjimku představují neodkladné cesty, které je ale nutné dopředu oznámit ministerstvu zahraničí.

Kompletní znění upraveného ochranného opatření si můžete stáhnout tady:

Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky, s účinností od 5. 4. 2021 do odvolání [pdf]

Soud chtěl pořádné zdůvodnění

Pražský městský soud zrušil povinnost mít negativní PCR test ještě před překročením českých hranic minulou středu s platností právě od tohoto pondělí. Ministerstvu tak dal dostatek času, aby odstranilo nedostatky, které mu vadily. Podle verdiktu chybělo podrobnější odůvodnění přísného opatření, o němž mnozí právníci prohlásili, že je v rozporu s Listinou základních práv a svobod.

"Nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné. Ministerstvo nevysvětlilo, proč nepostačí občany (přinejmenším ty, kteří necestují hromadnými dopravními prostředky) podrobit opatřením majícím za cíl omezení šíření nemoci covid-19 teprve po jejich návratu," vysvětlil předseda soudního senátu Aleš Sabol.

Ministerstvo v upraveném ochranném opatření důvody popisuje na téměř 16 stranách. "Cílem tohoto opatření je provést kroky nezbytné k dalšímu zpomalení šíření nákazy SARS- CoV-2 a jejich nových variant, dále zplošťovat křivku počtu nově diagnostikovaných případů onemocnění koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění covid-19, v České republice, a tím předejít přetížení až zhroucení zdravotního systému, ve smyslu vyčerpání kapacit lůžkové a intenzivní péče se všemi jeho následky," stojí mimo jiné v dokumentu.

Podívejte se na přehled zemí, kam se může a nemůže cestovat: