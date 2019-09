Cestující do Londýna mají smůlu. Aerolinka kvůli stávce zrušila lety

Piloti letecké společnosti British Airways vstoupili do stávky, která má trvat dva dny. Požadují zvýšení mezd. Aerolinka zrušila téměř všechny plánované lety. Protest se dotkne i Čechů, kteří se chystali do Londýna.

British Airways na svém webu uvedly, že jim odborová organizace BALPA nedala vědět, kteří piloti budou stávkovat. "Nemůžeme nijak odhadnout, kolik jich přijde do práce nebo které stroje mohou řídit, proto nemáme jinou možnost než zrušit téměř 100 procent našich letů," stojí v prohlášení.

Protest má trvat celé pondělí a úterý. Piloti sdružení v BALPA k němu přistoupili poté, co ztroskotala jednání o zvýšení jejich mezd. British Airways (BA) navrhují růst o 11,5 procenta během tří let, to ale piloti odmítli jako nedostatečné. Stávkovat hodlají i 27. září.

Stávka omezí i leteckou dopravu z Prahy do Londýna. Podle webu pražského letiště byl zatím zrušen let v 6:45 z Ruzyně na londýnské letiště Heathrow. Letět ale nemají žádné stroje British Airways a většina ostatních dopravců už hlásí vyprodáno.

Aerolinka nabízí cestujícím, kterých se stávka dotkne, vrácení peněz v plné výši nebo možnost si rezervovat jiný let. Na to, že bude jejich spoj nejspíše zrušen, byli podle BA pasažéři upozorněni emailem. Mají ale sledovat vývoj situace ve správě rezervací.

"Pokud byl váš let zrušen, prosíme, nechoďte na letiště," varovala společnost s tím, že se cestující mohou obrátit na zákaznickou linku, která bude ale zřejmě přetížená. Základní informace najdou lidé v záložce "Frequently Asked Questions" - často kladené dotazy.