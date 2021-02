Dovolená v oblasti s největším rizikem covid-19? Zájezdy se dají koupit

Zanzibar, odkud čeští turisté zřejmě zavlekli do ČR nejnebezpečnější mutaci viru SARS-CoV-2, patří k zemím s nejvyšším rizikem výskytu onemocnění covid-19. Stát nedoporučil do těchto destinací cestovat, ale nezakázal to. Turisté museli při návratu do vlasti předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin a být doma v karanténě, než postoupí další PCR test, a to nejdříve pět dnů po návratu.