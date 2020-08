Cheb nabízí spoustu zajímavostí, návštěvníkům ale vadí bezdomovci!

Na výlet do Chebu se vydal i plyšový medvídek školačky z Prahy. Plyšového kamaráda Medouška má od dvou let, nyní s ní cestuje po celé republice. "No, mají tady dobrou zmrzlinu," připustila malá cyklistka.



Inspektor se vydal obdivovat náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Gotické domy tam mají vícepatrové střechy. A což teprve dominanta náměstí zvaná Špalíček, tedy komplex kupeckých domů ze 13. století.

Historická čtvrť



"Špalíček je dominanta Chebu, je to skupina 11 kupeckých domů. Komplex je rozdělený Kramářskou uličkou, která je 1,6 metru široká. Dříve se za pozemky musely platit daně, takže lidé stavěli úzké domy, ale stavěli do výše. Všechny doma mají také vysoké střechy, protože pod střechami se skladovalo zboží, nahoru se vytahovalo pomocí kladky," vysvětlila průvodkyně Olga Koudelová.



Své kouzlo má i hodně úzká a tajemná Kramářská ulička. "No tak dřív to bylo nebezpečné, protože lidi vyhazovali všechny odpady i třeba obsah nočníků z oken. Ale dneska už to nehrozí," ubezpečila průvodkyně.

Ráj cyklistů



Cheb je město cyklistů. Vedou tam cyklotrasy snad ze všech stran. "Jsou tady vlastně chodníky s vyznačenými trasami pro kolo, což je dobré," řekla kolařka.



Turisté tam mají samozřejmě k dispozici infocentrum, kde poradí, kam za výletem. Ne všichni návštěvníci města jsou zcela spokojení. "Nic moc. Je tu mnoho bezdomovců. Ale jinak jako náměstí krásný," zhodnotil oslovený muž v informačním centru.

Hrad a unikátní kaple



A nenechte si v Chebu ujít hrad s největší sbírkou středověkých těžkých zbraní v Česku. A štaufskou kapli ze začátku 12. století.

Anketa jak se vám líbilo v Chebu? Za jedna, nádherné město se spoustou zajímavostí 0 0 hlasů Za dva, převládájí u mne kladné pocity 0 0 hlasů Za tři, město mne příliš neuchvátilo 0 0 hlasů Za čtyři, město mne zklamalo 0 0 hlasů Za pět, je to nechutné místo, obloukem se mu vyhnu 100 2 hlasy Hlasovalo 2 lidí.

"Je to naprostý unikát. Je postavená ve štaufském slohu, což je kombinace románského stavebního stolu a rané gotiky, má dvě podlaží. Jinde v Česku ji nenajdete," popsal kastelán chebského hradu Tomáš Dostál.



"Určitě ta kaple, ty zbraně jsou taky pěkně vyvedené. Kasematy, tam je to hodně poučné," přiblížil turista části hradu, které se mu nejvíce líbily.

Stravování a muzea



V Chebu na náměstí vyjde oběd na 200 korun. "Je to dobrá cena," svorně odsouhlasila skupinka, která si tam dopřávala jídlo.



Cheb je také městem muzeí, včetně budovy, ve které v 17. století zavraždili vévodu Albrechta z Valdštejna. Mezi oblíbené patří také Retromuseum, kde si návštěvníci mohou prohlédnout technologické výdobytky reálného socialismu.

Tip na výlet



Město Cheb má i svou vlastní plovárnu na Dřenici. Tu doporučuje i inspektor. Plovárna je asi pět kilometrů od Chebu podél Jesenické přehrady. "Dá se říct, že je to kousek. Jezdí sem i linka sedmkrát denně," sdělil správce plovárny Zbyněk Cajthaml.

Závěrečné hodnocení



Cheb leží 40 kilometrů jihozápadně od Karlových Varů a pět kilometrů od hranic s Německem na řece Ohři. Město s více než 30 tisíci obyvateli se inspektorovi sice líbilo, ale některým turistům, vadí žebrající bezdomovci a oprýskanější, zapomenutá zákoutí města. Medaile ale Chebu bude slušet určitě. Inspektor nalepil bronz na dveře infocentra.



Máte tip, kam by se měl Prázdninový inspektor vydat příště? Pište nám na prazdninovyinspektor@nova.cz.