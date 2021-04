Chytré hodinky by mohly odhalit covid! Začala přelomová studie

Ve Spojených státech se rozjíždí studie o schopnosti chytrých hodinek odhalit u svých uživatelů onemocnění covid-19 nebo jiné respirační choroby, třeba chřipku. Mohlo by to zásadně pomoct v boji s koronavirovou pandemií. Výsledky bádání mají být do několika měsíců.

Společnost Apple ve spolupráci s vědci z Washingtonské univerzity v těchto dnech spustila studii o schopnosti svých chytrých hodinek odhalovat u nositelů respirační onemocnění, zejména covid-19. Lidé by se tak mohli dozvědět ještě před testem, že jsou pozitivní, a podle toho se pak chovat.

Upozornil na to portál MacRumors. Studie se mohou účastnit lidé nad 22 let, kteří jsou z amerického Seattlu a mají iPhone 6s nebo novější. Hodinky dostanou od jablečné společnosti a s výjimkou nabíjení je budou muset nosit nepřetržitě. Výsledky mají být k dispozici do půl roku.

"Cílem studie je zjistit, jestl lze z informací o uživatelích vyčíst příznaky respiračních chorob jako je covid-19 už na úplném počátku," uvedl Apple.

Pokud studie potvrdí, že chytré hodinky jsou schopné odhalit covid už v zárodku, společnost by do nich nejspíš přidala funkci, která by uživatele automaticky informovala. A už od loňského září, kdy Apple tento záměr poprvé zmínil, se očekává, že se tak stane. Už teď dokáží spolehlivě měřit srdeční tep a upozornit na fibrilaci síní, na nejnovějším modelu lze změřit i EKG nebo okysličení krve.

