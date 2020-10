Když opatření nezaberou? Kromě zavření republiky možnosti nejsou, řekl Prymula

Roman Prymula řekl, že zavírat republiku nikdo nechce. Zároveň ale přiznal, že kromě současných opatření už vláda moc možností nemá.



"Jsou nepochybně plány, co se dá ještě dělat, ale už toho není mnoho. Pokud nechceme tuto republiku zavřít a říci, že 14 dní nikdo nikam nevyjde," řekl ministr na tiskové konferenci na dotaz TV Nova.

Znovu si také postěžoval na náladu ve společnosti. "Je třeba si uvědomit jednu věc. Ta opatření jsou velmi podobná tomu, co tady bylo v březnu. To, co je naprosto jiné, je nálada ve společnosti a schopnost se s těmi opatřeními vyrovnat. To je opravdu poměrně zásadní problém," řekl Prymula.



Policie podle něj nemůže kontrolovat všechny a lidé by tak měli sami od sebe vše dodržovat. "Je jasné, že i kdybychom se snažili dělat jiná opatření, že bychom dali úplný zákaz vycházení s výjimkou cesty do práce, tak stejně to bude záležet na tom, jestli ti lidé to budou akceptovat, protože není v silách policie odchytnout všechny, kteří se budou scházet ve vedlejším bytě a tímto způsobem tu nákazu dál šířit," uvedl ministr.