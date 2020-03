Co s použitou rouškou: Kterou vyhodit a jak dezinfikovat látkové

Je třeba rozlišovat, co na obličeji nosíte. Kupované respirátory a roušky mají jasně definované, jak dlouho se smějí používat. Doporučením se řiďte, je opodstatněné. Jednorázové roušky se znečistí nejen mikroby, ale i poletujícím prachem a nečistotami, proto neslouží k opakovanému použití.

Klasické roušky z lékárny byste měli sundat, jakmile provlhnou - ve vlhku se totiž virům dokonce lépe daří. Proto nejen, že nejsou k užitku, ale ještě mohou vaše zdraví ohrozit. Vyhoďte je, i když nemáte další na výměnu, raději noste před obličej uvázaný šátek, než špinavou roušku.

Pokud jste si koupili nebo vyrobili roušku látkovou, nebo o tom uvažujete, je důležité správně volit materiál a následně roušku vhodně čistit. Ideálním materiálem je takový, který je vhodný k vyvaření nebo k praní na devadesát, minimálně však na šedesát stupňů. Proto se roušky šijí většinou z plátna nebo stoprocentní bavlny.

Podívejte se na návod, jak si roušku ušít:

Některé látky jsou tenčí, jiné silnější, některé roušky se šijí dvojitě. Samozřejmě čím silnější je tloušťka tkaniny, kterou přes ústa máte, tím lépe z hlediska funkčnosti. Na druhou stranu se vám v nich může hůře dýchat a snáze zavlhnou.

Roušky se snažte co nejméně dotýkat. Pokud vám nesedí dobře, pořiďte si jinou nebo improvizujte - zkuste ji zapošít, všít do horní části, která se opírá o nos, nějakou oporu (tvarovací drátek, kousek poskládaného alobalu, plíšek, kterým je zavázané balení toastového chleba apod.). Dle potřeby zkraťte nebo vyměňte gumičky či zavazovací pásky. Rouška musí sedět, jakmile si ji budete neustále upravovat a popotahovat, nanášíte na ni rukama nečistoty a znehodnocujete ji.

I látková rouška samozřejmě vlhne, jak do ní vydechujete nebo mluvíte. Proto je nutné ji po pár hodinách vyměnit - pokud jste fyzicky aktivní, tak i častěji. Pokud vás okolnosti nutí trávit v roušce většinu dne, mějte jich v zásobě více.

Jestliže si roušky šijete sami a zvažujete, jaké volit uchycení, nejlepší jsou látkové tkalouny (seženete je v galanterii) nebo stuhy. Zavážete si je, jak sami potřebujete, aby vám rouška nepadala a nikde vás nic netlačilo. Roušky s gumičkami se hodí spíše na kratší nošení. Gumičky na kůži více tlačí, kůže se pod nimi potí a reaguje citlivě. Riskujete podráždění podobné proleženinám a opruzeninám. Náchylní jsou k tomu zejména senioři.

Některé roušky jsou vybavené i jakousi kapsičkou pro vložení další vrstvy. Vkládat můžete cokoli, co ještě více zabrání pronikání nečistot a infikovaných kapének, ale zároveň vám nebude znesnadňovat dýchání. Na sociálních sítítch lidé doporučují npříklad papírové utěrky a skládané papírové kapesníky, kousek plátna, pytlíky do vysavače či netkané textílie. Tuto vložku samozřejmě nezapomínejte dle potřeby měnit a před praním vyndat.

Než si jakoukoli roušku nandáte, umyjte si pořádně ruce a ideálně je vydezinfikujte. Pokud naopak roušku sundaváte, okamžitě ji vyhoďte, doma hned vyperte nebo uložte do uzaviratelného sáčku, pokud doma nejste. Následne si umyjte ruce a ideálně opláchněte i obličej.

Použité látkové roušky můžete vyprat na šedesát nebo devadesát stupňů, stačí na třicet minut. Nebo je můžete vyvařit: stačí je hodit do hrnce vařící vody a nechat asi pět minut vařit. Poté nechte roušku volně proschnout a ještě ji na nejvyšší stupeň přežehlete, i to ji pomůže sterilizovat.

Místo praní můžete také roušku vložit na půl hodiny do trouby zapnuté na teplotu 60 °C. Mikrovlnku raději nepoužívejte, teplotu zvyšuje nerovnoměrně, takže část roušky by nemusela být dostatečně vyčištěna, případně se vám tkanina může v mikrovlnce vznítit.

Bute opatrn, a k vm nemusme. #rouskanenihanba #roukyvem — Hasii Praha (@HasiciPraha) March 17, 2020

Šíří se i rady nechat roušky přes noc v mrazáku. Samo o sobě to zřejmě stačit nebude: viry jsou proti nízkým teplotám odolné, u nového koronaviru SARS-CoV-2 ještě sice neexistují jednoznačné důkazy, ale počítejte spíše s tím, že to platí i pro něj. Uložení v mrazáku ale můžete připojit jako doplněk: vyvařené nebo vyprané a vyžehlené roušky můžete vložit do mikrotenového sáčku a uskladnit přes noc v mrazničce. Rozhodně to roušce neuškodí.

Pokud máte místo žehličky parní systém, využijte i ten, pára likviduje choroboplodné zárodky. Využít můžete i UV světlo, pokud máte doma tzv. germicidní svítidlo. Ultrafialové záření se používá ke sterilizaci vzduchu, kapalin a povrchů v místnostech, běžně například v operačních sálech nebo ordinacích, nyní také v prostředcích hromadné dopravy. Mívají je ale i chovatelé zvířat v teráriích, kosmetické salony, výrobci potravin, majitelé bazénů nebo hoteliéři, poptejte se mezi známými.