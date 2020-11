Co všechno se v příštích dvou letech změní, řeknou experti z J&T banky

Ekonomická krize způsobená pandemií nemoci covid-19 bude trvat minimálně do roku 2023. Vyplývá to z exkluzivního průzkumu J&T banky, který má televize Nova k dispozici. Jaká největší rizika na nás čekají a jak nejúčinněji s krizí bojovat - to je téma pořadu Nastartujme Česko s odborníky z J&T banky. Sledujte v 17:45 živě v tomto článku.

Česká bankovní asociace očekává na základě odhadů ekonomů letošní pokles ekonomiky v průměru o osm procent. Příští rok by podle nich ekonomika měla růst jen o dvě procenta. Je to kvůli dopadům posledních opatření proti nové vlně epidemie koronaviru. Na úroveň před krizí se české hospodářství podle odhadů asociace dostane nejspíš až v roce 2023.

Co všechno se v příštích dvou letech změní, do čeho se vyplatí v průběhu ekonomické krize investovat a jakou roli by měl hrát stát? Vrátí se lidé do kancelářských budov, nebo bude podstatná část z nich pracovat i po pominutí pandemie z domova? A jak se pohne realitní trh? Klesnou výrazně ceny nemovitostí kvůli nespláceným hypotékám?

Na tyto a další otázky odpoví odborníci J&T Banky - hlavní ekonom Petr Sklenář a analytik Pavel Ryska v rozhovoru s moderátorem Karlem Kopečkem. Sledujte pořad Nastartujme Česko dnes 17:45 v tomto článku.