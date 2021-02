Covid možná není z Číny, tvrdí vědec Světové zdravotnické organizace

Koronavirus způsobující onemocnění covid-19 možná nepochází z Wu-chanu. V neděli o tom informoval vědec Světové zdravotnické organizace (WHO) John Watson. Podle jeho slov je třeba hledat i za hranicemi Číny.

Koronavirus, který způsobuje onemocnění covid-19, se možná poprvé neobjevil v Číně, uvedl v neděli vědec Světové zdravotnické organizace (WHO) poté, co vyšetřovací mise ve Wu-chanu zamítla teorii, že by virus unikl z laboratoře, píše DailyMail.

Profesor John Watson, jenž byl součástí týmu WHO, který v lednu přicestoval do Číny, aby vyšetřil původ pandemie, uvedl, že k přenosu viru ze zvířat na člověka mohlo dojít za hranicemi země. "Je třeba hledat původ jak v Číně, tak i za její hranicí,“ uvedl Watson.

Podle některých spekulací virus pochází přímo z wu-chanské laboratoře, která je jednou z předních čínských institucí pro výzkum virů. Její součástí je archív genetických informací o koronavirech netopýrů. Světová zdravotnická organizace však tuto spekulaci vyloučila. Administrativa bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa pracovala i s teorií, že se mělo jednat o biologickou zbraň, která unikla z laboraře.

Čína obvinění už od začátku důrazně odmítá, v minulosti dokonce tvrdila, že virus může mít svůj původ mimo její území, jak nyní naznačil i profesor Watson. Jedna z teorií, kterou se snaži Čína prosadit, je, že byl virus do Číny zavlečen ze zámoří v rámci dovozu mořských plodů.

