Snadnější cesty na dovolenou: Letní sezónu mají zachránit covid pasy

Evropská komise (EK) plánuje představit návrh covid pasu, díky kterému by se usnadnilo cestování už v letní sezóně. Jeho zavedení podpořila také česká vláda, podle ní však musí jít pouze o dočasné řešení. Navíc čeští odborníci apelují na to, aby vakcinační průkazy nebyly diskriminační pro lidi, kteří z jakýchkoli důvodů očkování ještě nepodstoupili.

Země Evropské unie (EU) chtějí zavést takzvaný zelený digitální pas, který by lidem usnadnil cestování. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by jeho použití mohlo být otázkou května. "Čekáme na návrh Evropské komise, která ho představí 17. března. Chceme plně využít elektronickou verzi,“ řekl Petříček.



Po urychlení přípravy pasů volají především státy na jihu Evropy. Slibují si, že by právě tento dokument mohl zachránit letní sezónu. Podle Petříčka je však nutné zavést certifikát co nejdříve nejen kvůli turismu.



"Dlouhodobě narážíme na to, že problém mají při cestování do zahraničí také podnikatelé, kteří vyjíždějí na obchodní jednání, nebo lidé jezdící za rodinou do ciziny,“ přiblížil Petříček.



Podle odborníků je však důležité zajistit, aby průkazy žádným způsobem nediskriminovaly ty, kteří očkování z nějakého důvody ještě nemohli podstoupit. "Certifikát by neměl být nutnou podmínkou pro cestování. Měl by pouze rozšířit paletu možností, jako jsou například PCR a antigenní testy nebo prokázání, že dotyčný covid-19 v předchozích 90 dnech prodělal,“ míní výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tereza Picková.



S covid pasem souhlasí také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Doufám, že česká vláda bude aktivní ve vyjednávání. Je dobré, abychom se přiklonili k nějaké formě covid pasu, který by však neměl být diskriminační. Vždy musí existovat také další řešení,“ poznamenala Pekarová Adamová.

Covid pasy nesmí diskriminovat, shodli se ministr i šéfka TOP 09:







Experti se navíc shodují, že by se covid pas mohl využít i při cestování po Česku, návštěvě různých koncertů a podobně. "Bude ho možné použít i pro kulturní akce, rozhodnutí je však na ministerstvu zdravotnictví. Chceme jej dostatečně využít i u nás,“ uzavřel Petříček.