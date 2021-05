ČSSD svolala mimořádný brífink bez Hamáčka. Za šéfa se postavila

"Pan Hamáček musí někomu hodně ležet v žaludku. Je třeba si uvědomit, že každý občan ČR má povinnost nahlásit trestný čin, pokud se o něm dozví," řekl na brífinku místopředseda ČSSD Roman Onderka, který si zároveň neodpustil několik útočných poznámek směrem k novinářům.

Uvedl, že Hamáček v kauze Vrbětice hájil zájmy ČR a že bude mít ministr vnitra během středy vlastní tiskovou konferenci. ČSSD je ale prý připravená o nařčeních na půdě Sněmovny jednat dál.

"Ta (úterní) schůze byla děsivá, buďte rádi, že jste tam nebyli. Chovali jsme se tam jako děti," poznamenal o úterním uzavřeném jednání Sněmovny další místopředseda ČSSD Jan Birke. Vrcholní představitelé sociální demokracie se každopádně za svého šéfa postavili a nařčení označili za nesmyslná a absurdní.

"Já Janu Hamáčkovi věřím, myslím, že můžu říct, že za ním všichni stojíme. Ta včerejší schůze byla blamáž," nechala se slyšet ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Ministr vnitra je terčem opozice kvůli tomu, že podle zjištění portálu Seznamzprávy svolal v půlce dubna schůzku, na níž měl údajně hovořit o tom, že chce odcestovat do Moskvy proto, aby tam "vyměnil" kauzu výbuchů ve Vrběticích za milion dávek ruské vakcíny Sputnik V. Hamáček toto nicméně kategoricky odmítá.

Kromě zmíněné ministryně Maláčové na brífinku vystoupil také statutární místopředseda strany Roman Onderka, předseda zahraničního výboru Sněmovny Ondřej Veselý a místopředseda výboru pro bezpečnost Jan Birke.

Brífink ČSSD okomentoval ve vysílání TN LIVE politolog Lukáš Jelínek. Připomněl, že "vášnivý politický boj" může být daný tím, že zbývá pět měsíců do voleb a ČSSD tak chtěla vyjasnit svoji pozici.

"Je důležité, aby se situace vysvětlila co nejrychleji. Ale může se stát, že aktéři budou mlžit až do voleb, což by nabouralo důvěru i u našich spojenců. Jestliže můžou mít někde radost, pak je to v Moskvě," domnívá se Jelínek. Pokud se podezření potvrdí, měl by podle něj Jan Hamáček v politice skončit a možná by měla demisi podat i celá vláda.

O zjištěních novinářů jednala v úterý odpoledne za zavřenými dveřmi i Sněmovna. K objasnění okolností později zrušené cesty Jana Hamáčka do Moskvy si poslanci přizvali i policejního prezidenta Jana Švejdara, šéfa BIS Michala Koudelku či nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Jednání ale zákonodárci nedokončili.

Žalobce Zeman nicméně po schůzi Sněmovny neskrýval rozčarování. "Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu," uvedl krátce po jednání Zeman.

Opozice požaduje Hamáčkovu rezignaci, pokud se informace o údajném "handlu" s Ruskem potvrdí. Ministr vnitra uvedl, že inkriminovaný článek obsahuje lži a spekulace.

Připomeňte si nejnovější kauzu, která otřásá českou politikou, v reportáži TV Nova: