Čtvrtá vlna bez stavu nouze: Desítky tisíc obětí, počítá vědecká předpověď

Ludwig v prognóze na únor, březen a duben upozornil, že v okrese Cheb, který je nákazou masivně zasažený, umíralo v nedávné době na covid čtyřikrát až pětkrát víc lidí než ve zbytku republiky.

"A to jde pouze o oficiální covid statistiky, nadúmrtí budou ještě daleko výše. Chování mnohých lidí je na úrovni toho, že by ve válce po ulicích už jezdily nepřátelské tanky a lidé by stále tvrdili, že žádná válka není. Bohužel tím, že vir na rozdíl od tanku není vidět, se dá snadněji mozek o iluzorní realitě přesvědčit," napsal Ludwig na facebooku.

A vzápětí nastínil černý scénář, který podle něj nastane, pokud se nic zásadního nezmění. "Přijde čtvrtá vlna, v součtu překoná všechny předchozí vlny dohromady. Větší nakažlivost a menší ochota dodržovat pravidla společně vytvoří násobný efekt šíření a dopadu. Počet denních úmrtí vzroste k 200 až 300 lidem podle covid čísel, ale reálně to bude podle nadúmrtí 350 až 500. Celkově počítám za ty tři měsíce (únor, březen, duben) 20 až 30 tisíc zemřelých podle covid čísel a s nadúmrtími 30 až 50 tisíc," předpovídá Ludwig.

Zároveň prý budou kolabovat nemocnice, normální podle Ludwiga bude selekce (výběr) pacientů a přidělování vzácných zdrojů (lůžka na JIP, ECMO atd.) podle věku a aktuálního stavu. Okolní státy podle Ludwiga nejspíš zavřou hranice a Česko zůstane odříznuté. Prognózou si je jistý na 80 až 90 procent.

"Nejde ROZHODNĚ o strašení, prognózy se dělají, aby tyto scénáře nenastaly. Žádám celou vládu i všechny poslance, ať zásadně změní přístup a tentokrát prognózám naslouchají a zároveň naslouchají návrhům řešení od lidí jako je Jan Kulveit a celá Iniciativa Sníh," vyzval Ludwig.

Není přitom jasné, zda jeho prognóza vychází z aktuálně platných opatření, z nichž některá můžou skončit spolu s nedělním vypršením nouzového stavu, nebo zda už počítá s případným rozvolněním.

K aktuální situaci se na facebooku vyjádřil ve čtvrtek i právě zmiňovaný Jan Kulveit. "Do růstové fáze pravděpodobné čtvrté vlny země vstupuje s výrazně vyšším počtem nakažených za den než do třetí, s přeplněnými nemocnicemi s vyčerpaným personálem. Politickou rovinu nekomentuji, ale pokud Česko v pondělí uvolní opatření, myslím, že se “český experiment” stane předmětem výzkumu a možná vstoupí do učebnic. Na všem špatném může být něco dobrého - životy mnoha Čechů možná zachrání životy lidí jinde, protože pokud se rozvolní dost výrazně a zdravotnictví vyčerpá kapacity dost rychle, Česko možná poslouží jako odstrašující příklad," uvedl Kulveit.

Že se epidemická situace v Česku s koncem nouzového stavu a některých opatření může výrazně zhoršit, si myslí i epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

"Pokud bychom zrušili celé spektrum těch velkých opatření, tak to znamená rychlý, explozivní růst, který by byl prakticky nekontrolovaný. Nedovedu si představit, že bychom chtěli jít touto cestou," řekl TN.cz v pátek ráno Prymula.

Čeho se Prymula obáví? Pusťte si rozhovor:

Nárůst by byl podle něj ze začátku pozvolnější, ale postupně by zrychloval spolu s tím, jak by se zvyšovalo reprodukční číslo. Doufá, že aktuálně platná opatření se podaří udržet například na úrovni krajů.

"Klíčový dopad má plošné používání roušek, bez nich by to byl velký problém. A samozřejmě pokud by se otevřely restaurace a lidé se tam kumulovali. A nechci ani spekulovat o tom, že by chtěl někdo pořádat velké koncerty nebo sportovní utkání," zamyslel se Prymula. Zmínil, že v Česku už je také nakažlivější mutace viru, která je podle něj v některých krajích už dominantní.

Jak dál postupovat, když poslanci nekývli na prodloužení nouzového stavu po 14. únoru, bude v pátek řešit i vláda. Jednání má začít v poledne.

Připomeňte si čtvrteční jednání Sněmovny v reportáži: