Čtvrtý stupeň je bez debaty, řekl Babiš. Zakázal by trhy, čaj mu nevadí

V pondělí se má rozhodnout o zpřísnění opatření. Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) řekl v sobotu televizi Nova, že návrat do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES je bez debaty. Vadí mu rozruch kolem zákazu pití kávy nebo čaje na veřejnosti. Podle premiéra tím ministerstvo zdravotnictví brání lidem ve shlukování a šíření nákazy. Sám by vánoční trhy, kvůli kterým nařízení vzniklo, zrušil úplně.

"Musíme se vrátit k tomu, proč to tak je. Takže na vánočních trzích se začal prodávat alkohol, ministerstvo zdravotnictví reagovalo zákazem alkoholu na veřejnosti a prodeje jídla na trzích. Ale lidé to začali obcházet tím, že si kupovali pití a jídlo v restauracích a nosili to na ty trhy," vysvětlil Babiš důvody, kvůli kterým si Češi nemohou u okénka koupit pití.

Babiš zopakoval, že koronavirová nákaza se šíří především kontaktem mezi lidmi. "Když je ten trh, tak lidi tam zkrázka jsou a shlukují se. Takže to řešení je jednoduché. Když nebudou žádné trhy, nebude žádný problém s kelímkem," pokračoval premiér. Jestli bude už na pondělním jednání vlády prosazovat zrušení trhů, ale říct nechtěl.

"Když nebude možnost se shlukovat, tak nebude problém chodit s kelímkem s kafem po veřejnosti. To není jako žádný problém," ubezpečil Babiš. "Samozřejmě to vypadá, jako že to jsou všechno pitomci na ministerstvu zdravotnictví, ale ono to mělo nějakou postupnost," dodal.

V pondělí se má také rozhodnout o návratu Česka do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. "My jsme v té čtyřce, to je bez debaty. Tam není co diskutovat. Ten PES, a pan Blatný to několikrát říkal, není jediný parametr rozhodování. Musí přijít ministerstvo zdravotnictví s návrhem a uvidíme, do jaké míry navrhne, jestli ta čtyřka bude s nějakými výjimkami. Těch věcí je k řešení strašně moc," řekl předseda vlády.

Podle Babiše je nutné opatřeními především zajistit, aby se během Vánoc nezačal opět zahlcovat zdravotní systém. Znovu uvedl, že epidemii se podaří porazit až s vakcínou.