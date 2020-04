Vláda schválila výjimky z nošení roušek! Platí od pátku. PŘEHLED

Moct odložit roušku a svobodně se nadechnout by si přál každý z nás. Trpí starší lidé, těhotné ženy či astmatici, alergici už raději volí speciální označování, aby jejich záchvaty dusivého kašle a kýchání nevyvolávaly v okolí paniku.

Ministerstvo zdravotnictví po čtvrtečním jednání vlády přišlo s mimořádným opatřením, které z povinnosti chránit si na veřejnosti nos a ústa vyjmulo další skupiny. Roušky mohou odložit již od 1. května.

K dětem do dvou let, které již výjimku měly, nyní přibydou i děti starších dvou let a mladších sedmi let, a to při pobytu v mateřské škole nebo v prostorách, kde se provozuje dětská skupina.

K autistickým osobám, které jsou od povinnosti osvobozeny, se k 1. květnu přidají lidé s poruchou intelektu, kognitivní poruchou či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Bez roušek mohou nově být také herci, tanečníci nebo hudebníci při provádění autorského díla a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu. Výjimka platí také pro televizní či rozhlasové moderátory a redaktory, jsou-li ve studiu a bez hostů. Je to mimo jiné kvůli lepší srozumitelnosti sdělovaných informací pro zrakově a sluchově handicapované spoluobčany.

Umělci a moderátoři musejí ale splnit přesně stanovená hygienická opatření. Například si musí udržovat dvoumetrový osob od dalších kolegů (tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci), musejí si dezinfikovat ruce, dezinfikovány a větrány musejí být i prostory, kde se natáčí nebo umělecké dílo provádí. Musí být také otestováni pomocí testu RT-PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, který není starší než 4 dny, a znovu pak alespoň jednou za 14 dnů. Kontrolována jim má být také teplota, je-li vyšší než 37 °C, je zamezeno jejich přístupu do místa provádění autorského díla.