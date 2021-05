Další propad hnutí ANO. V průzkumu skončilo až na třetím místě

Hnutí ANO dál ztrácí voliče. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. V tom nejnovějším z druhé poloviny dubna by hnutí premiéra Andreje Babiše skončilo dokonce až na třetím místě. Nově se před něj dostala koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Do Sněmovny by se dostaly ještě SPD a KSČM. ČSSD skončila pod pětiprocentní hranicí.