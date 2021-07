Další změny při cestování! Slovensko chystá nová pravidla na hranicích

Na hranicích se Slovenskem by měla od pondělí začít platit nová pravidla pro vstup do země. Změny se mají dotknout například těch, kteří jsou očkovaní jen jednou dávkou. Vláda novou vyhláškou reaguje na rozhodnutí soudu, který pozastavil platnost té předchozí. Kvůli ní se na hranicích dokonce protestovalo.

Přesné znění vyhlášky by mělo být známé v pátek, platit bude od pondělí, uvádí portál tvnoviny.sk. Vyhláška by se podle portálu měla týkat zejména karantény při vstupu do země a lidí, kteří jsou očkovaní jednou dávkou proti onemocnění covid-19.

Začít by ale mělo platit přechodné ustanovení pro ty, kteří vycestovali před změnou pravidel, někteří Slováci budou mít možnost otestovat se hned po příjezdu do země, nebudou muset čekat pět dní na test.

Přísnější pravidla pro všechny by pak měla platit od 2. srpna. Na hranicích bude podle slovenského ministra zdravotnictví Vladimíra Lengvarského platit standardní režim, kdy budou dvě kategorie – chránění a nechránění. Podle Lengvarského budou lidé s jednou dávkou očkování patřit mezi nechráněné.

Cílem pro zavedení přísnějších opatření má být ochrana před variantou delta. Karanténa tak podle nové vyhlášky nečeká s určitými výjimkami jen ty, kteří jsou plně naočkovaní, ostatní budou muset do karantény, kterou mohou opustit nejdříve po pěti dnech v případě negativního PCR testu.