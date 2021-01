"Dáme si včeličku!" Ministr Blatný dostal druhou dávku vakcíny

Ministr zdravotnictví Blatný přišel do nemocniční ordinace v brněnských Bohunicích v 11 hodin odpoledne. Koncem prosince tam dostal první dávku vakcíny.

Byl v dobré náladě, prý se cítil skvěle. Tak jako každý den. "Dáme si dneska druhou včeličku," vtipkovala sestra.

Při druhé očkovací dávce se prý častěji objevují nežádoucí vedlejší účinky jako únava, bolesti svalů a kloubů. "Řada očkování v minulosti byla taková, že o nich člověk věděl, tohle ani necítím," konstatoval Blatný.

Stejně jako ostatní pacienti musel ministr čekat půl hodiny, kdyby se u něj vyskytla alergická reakce. Při odchodu si na žádné potíže nestěžoval.

Po sobotní posilující dávce by měl být ministr na více než 90 procent chráněný před propuknutím nemoci covid-19. Termín očkování si o týden prodloužil kvůli nedostatku vakcíny. V pátek jednal se zástupci Pfizeru a potvrdil, že dodávky budou v následujících dvou týdnech omezené.

"Jedná se o snížení zhruba o 20 procent u Pfizeru," prohlásil.

V únoru by už měla firma podle Blatného distribuovat vakcíny podle původních dohod a krátkodobé snížení kompenzovat. V první polovině února ale budou muset nemocnice a další očkovací centra nejspíš aplikaci první dávky novým zájemcům omezit. Se zpožděním se zítra nechá naočkovat druhou dávkou i premiér Andrej Babiš (ANO) a šéf zdravotnictví doporučuje stejný postup u všech očkovaných.

"Podle informací ze zemí, které očkovaly mnohem více, není rozdíl v podání 21 a 28 zásadní, ale pokud by to bylo déle, tak by to poznat bylo," upozornil ministr.

Některé kraje už stihly vyočkovat všechny dávky vakcíny a na rezervaci termínu teď čeká přes sto tisíc seniorů.