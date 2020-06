Debaty u piva na téma výuky na dálku. Jak ji zvládli rodiče a učitelé?

Jak jsou na tom české školy s IT vybavením? Jak žáci i učitelé zvládli výuku z domova? Na téma online výuky a vzdělávání na dálku bude s moderátorem Petrem Suchoněm v pořadu Debaty u piva hovořit koordinátorka projektu Učíme online Eva Pavlíková, předseda Klubu aktivních učitelů Tomáš Hamberger a hvězda Ordinace v růžové zahradě a trojnásobný táta Robert Jašków. Sledujte v pondělí 8. června od 18:00 živě na TN.cz.

Výuka z domova, ke které se museli uchýlit učitelé i žáci z celého Česka, dokonale prověřila technickou vybavenost škol i domácností. O tom, nakolik jsou české školy vybaveny IT technikou a jaký je stav jejich digitální infrastruktury budou hovořit pondělní hosté Debat u piva.

Tématem bude, nakolik se žáci i rodiče naučili s učiteli komunikovat a zda nám něco z toho, co jsme se během karantény naučili, zůstane i do budoucna. Bude například možné stejným způsobem zapojit žáky do výuky, pokud například onemocní?

Na tyto i další otázky odpoví Eva Pavlíková, koordinátorka dobrovolnického projektu Učíme online, který má za cíl propojit školy a pomoci rodinám. Druhým hostem je předseda Klubu aktivních učitelů Tomáš Hamberger, který je autorem projektu Digitální pohotovost.

Ten vznikl v průběhu pandemie a jeho posláním je průzkum stavu IT vybavení na školách. Za rodiče, kteří byli nuceni spolu s dětmi přistoupit na online výuku, bude hovořit herec Robert Jašków. Hvězda Ordinace v růžové zahradě a Expozitury a také táta tří školáků totiž v namísto divadla musela věnovat svůj čas výuce na dálku.

pořad Debaty u piva, v pondělí 8. června od 18 hodin