Delší nouzový stav poslanci odmítli, vláda bude řešit, co dělat dál!

Poté, co poslanci ve čtvrtek večer odmítli další prodloužení nouzového stavu v Česku, bude vláda Andreje Babiše (ANO) v pátek řešit další postup. Ministři se podle informací TN.cz mimořádně sejdou v poledne, k jednání kabinet vyzvali také hejtmani.

Ministři by mohli například některá nyní platná opatření "přeřadit" pod zákon o ochraně veřejného zdraví. O této možnosti mluvil v týdnu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Zároveň ale upozornil, že řada takto převedených nařízení se podle něj stane předmětem soudních sporů a hrozí, že budou zrušena. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) v pátek ráno na twitteru uvedl, že režim škol zůstane i po konci nouzového stavu stejný jako dosud.

Vláda může teoreticky i po nesouhlasu Sněmovny vyhlásit nový nouzový stav. Ten stávající platí do nedělní půlnoci. Toto řešení ovšem označil za problematické Hamáček i ústavní právníci oslovení redakcí TN.cz.

"Podle mě by to bylo protiústavní. Podle článku 6 ústavního zákona o bezpečnosti může vláda vyhlásit nouzový stav na 30 dnů a prodloužit (ho) se souhlasem Poslanecké sněmovny. To není možné obcházet tím, že vláda vyhlásí nový nouzový stav," uvedl právník Jan Wintr.

K co nejrychlejšímu řešení situace a jednání vyzvali vládu po neprodloužení nouzového stavu Sněmovnou také hejtmani. Schůzka by se podle Hamáčka mohla odehrát už během pátku.

"Dnes jsem se zúčastnil jednání Asociace krajů. Ujistil jsem hejtmany, že vláda je připravena s nimi okamžitě zahájit jednání o dalším postupu. Můžeme se sejít už zítra," napsal ministr vnitra na twitteru krátce před čtvrteční půlnocí.

Část hejtmanů přitom už během čtvrtka oznámila, že ve svých krajích vyhlásí stav nebezpečí, pokud prodloužení nouzového stavu neprojde. Tento krok jim umožní vyhlašovat opatření na regionální úrovni. Hodlají ho učinit hejtmani Karlovarského, Libereckého, Středočeského, Olomouckého a Pardubického kraje, k nimž se připojil i pražský primátor.

Premiér má na dnešek také naplánovanou pravidelnou schůzku s prezidentem Milošem Zemanem, na níž budou oba politici nejnovější vývoj také řešit.

Pusťte si reportáž o čtvrtečním jednání Poslanecké sněmovny: