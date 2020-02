Děsivější než koronavirus: Nákazy, které vybily miliony lidí! Hrozí i dnes?

Epidemie, pandemie, miliony mrtvých. Lidstvo to zažilo již mnohokrát, jen vrah dostával různá jména. Jsou mor, ebola, španělská chřipka nebo ptačí chřipka dějinnou záležitostí, nebo nám podobné nemoci hrozí i dnes? Zapíše se i současný koronavirus 2019-nCoV do dějin jako smrtící epidemie, nebo nad ním během pár měsíců jednou provždy zvítězíme?

Lidé se považují za pány planety, přesto nás dokáže ve velkém usmrtit mikroorganismus, našemu zraku neviditelný. Které bakterie a viry pro lidstvo představovaly největší nebezpečí?

Ebola

Krvácivá horečka ebola je zřejmě nejděsivější virovou chorobou současnosti. Nemoc je známá již od 70. let, v současnosti je rozpoznáno 5 kmenů viru ebola, v tuto chvíli je aktivní a hrůzu nejvíce nahánějící kmen ebola – Zaire, který zabíjí téměř sedmdesát procent těch, kdo se nakazí. Průběh nemoci začíná jako obyčejná chřipka, příznaky se ale stupňují, postupně vypovídají službu ledviny a játra a dochází k vnitřnímu i vnějšímu krvácení.

Ebola je od roku 2000 vázána téměř jen na africké státy Uganda a Kongo, s výjimkou let 2013 a 2014, kdy udeřila dosud největší epidemie. Ta zabíjela nejen v západní Africe, ale i ve Španělsku a Spojených státech. Nakazilo se během ní přes 28 616 lidí, 11 310 z nich zemřelo. Neexistuje na ni žádný účinný lék.

Marburg

Virus Marburg nepatří mezi nejznámější, přesto je možná ještě nebezpečnější a smrtelnější než ebola. Zrodil se u našich německých sousedů, a to až v roce 1967. Nakazilo se jím několik laborantů od opic, dovezených na pokusy z africké Ugandy. V Africe, zejména v Angole a Ugandě, se nemoc objevuje od konce 90. let, nemoc zabíjí většinu nakažených (přes 80 %). Lék ani očkování dosud nejsou známé.

Vzteklina



Virus vztekliny se na člověka přenáší hlavně slinami zvířat, nejčastěji pokousáním. Proměňuje psychiku, ale vyvolává i paralýzu, díky které nakonec pacient umírá. Inkubační doba je dlouhá a nepodchytí-li se onemocnění včas, je vždy smrtelné – mluví se dokonce o stoprocentní úmrtnosti. Nemoc známá již tisíce let je u nás vymýcená, a to díky povinnému očkování psů a vakcinaci lišek, ke které u nás v minulosti plošně došlo. Od roku 2004 má Česká republika status země vztekliny prosté. Přesto nemoc dodnes zabíjí ročně desítky tisíc lidí, zejména v asijských a afrických rozvojových zemích, kde nemoc přenášejí nejčastěji netopýři, opice a psovité šelmy.

Virus HIV

Zřejmě nejsmrtelnějším virem moderního světa je všem známý virus HIV, který se přenáší krví, sexuálním stykem nebo infikovanou jehlou, ale i z nakažené matky na dítě. Nemoc byla rozpoznána počátkem 80. let, od té doby jí podlehlo po celém světě 36 milionů lidí. V ČR bylo od počátku sledování infekce HIV do konce roku 2019 diagnostikováno 3590 případů HIV, u 674 z nich došlo k rozvinutí onemocnění AIDS.

Lékaři sice mají k dispozici silná antivirotika, která však dokážou průběh nemoci pouze zpomalit, nikoli zastavit. Problémem je velký výskyt infekce HIV v subsaharské Africe, podle WHO je zde nakažený 1 z 20 dospělých. Právě ti si ale velmi nákladné léky dovolit nemohou. Bez léčby postižení umírají do 10 let od infikování, pokud nákaza přejde do stadia AIDS (syndrom získané imunitní nedostatečnosti), zbývají pacientovi maximálně dva roky života.

Rotaviry

Rotaviry znají hlavně rodiče malých dětí. Postihují totiž nejčastěji malé děti do pěti let a způsobují akutní střevní potíže s těžkým průběhem, navíc jde o nemoc vysoce nakažlivou. Průběh nemoci je při neléčení natolik závažný, že může i zabít. V Evropě na rotaviry umírají stovky dětí ročně, problém ale viry představují v rozvojových zemích, kde jsou častým zabijákem kojenců. Podle WHO umírá ročně na rotavirovou infekci celosvětově až 450 tisíc dětí do pěti let. Prudký pokles hospitalizací i úmrtí hlásí země, které zavedly očkování, u nás je dobrovolné, mnohé pojišťovny na něj ale přispívají.

Chřipka

Během jediné chřipkové sezóny zemře na nemoc podle WHO na celém světě až 500 000 lidí. Komplikace působí nově vznikající kmeny, které mohou vyvolat pandemii s velmi rychlým šířením a výrazně vyšší úmrtností. Historicky nejsmrtelnější pandemií byla tzv. španělská chřipka, které začala v roce 1918, nakazila až 40 % tehdejší populace a měla na svědomí 50 milionů životů.

„Myslím, že je možné, že by se mohlo znovu objevit něco jako vypuknutí chřipky z roku 1918,“ řekla webu livescience.com Elke Muhlbergerová, docentka mikrobiologie na Bostonské univerzitě. "Kdyby se v lidské populaci objevil nový kmen chřipky a mohl by být snadno přenášen mezi lidmi a způsobovat vážné choroby, měli bychom velký problém," doplnil odborník na viry.

