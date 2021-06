Děti se mohou očkovat proti covidu bez souhlasu rodičů! HLASUJTE

Od minulého týdne se k očkování proti covidu-19 mohou registrovat všichni starší 16 let. Dva nezletilé ročníky z této skupiny k tomu nepotřebují podpis rodičů. Rozhodnutí je podle ministerstva zdravotnictví čistě na nich.

Doposud platilo, že lékaři při nepovinném očkování všech dětí do 18 let souhlas potřebovali. Zároveň je k tomu ale rodiče nemohli nutit.

V případě vakcíny proti covidu stačí, když informovaný souhlas poskytne dítě. "Nezletilí zájemci o očkování, kteří jsou starší 16 let, nemusí k aplikaci očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním," informovalo ministerstvo.

Anketa Dovolíte svému dítěti naočkovat se? Ano, je to jeho svobodná volba 35 577 hlasů Ne, nesouhlasím s tím a budu mu v tom bránit 65 1093 hlasů Hlasovalo 1670 lidí.

Souhlas zároveň nemusí být písemný. Očkovací místo si ale písemnou podobu může vyžádat.

Výjimkou jsou děti se sníženým intelektem, u kterých zdravotnický personál souhlas i přítomnost zákonných zástupců či poručníků požadovat bude. Opět ale platí, že ho k aplikaci vakcíny nemohou nutit proti jeho vůli.

Rodiče se proti rozhodnutí bouří

Mnozí rodiče namítají, že nepotřeba jejich souhlasu může být pro dítě nebezpečná. A to třeba za situace, kdy mu v tom brání zdravotní stav, ale převáží u něj touha jet s kamarády na dovolenou do zahraničí nebo na větší hudební akci. Další rodiče zase odmítají očkování proti covidu-19 z prostého strachu.

"Ničit si zdraví experimentální vakcínou nenecháme," rozčiloval se Zbyněk na facebooku. Pokud ale jeho potomek nad 16 let bude chtít, nic s tím legálně nenadělá.

Souhlas má být podle právničky vždy

Podle advokátky Lucie Kolářové by se ale měla mít zdravotnická zařízení na pozoru. "Mohou se tímto opatřením ministerstva řídit, nicméně bych jim doporučila, aby si souhlas rodičů vyžádala. Z mého pohledu tam zkrátka být má," řekla pro TN.cz.

"Je to poměrně závažný zásah do lidského těla. Nemyslím si, že by covid měl mít v tomto výjimku. Další věc je, jak zdravotnický personál rozliší, kdo je tou osobou se sníženým intelektem. Souhlas by měl být vždy, zdravotnické zařízení tak předejde i případnému konfliktu s rodiči, kteří mohou argumentovat, že zrovna jejich dítě má snížený intelekt," uzavřela Kolářová.

Podívejte se na reportáž TV Nova o postupu očkování v Česku: