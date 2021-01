Diskotéky i obávané trhy. Svět svírají omezení, Wu-chan si žije normálně

Zatímco svět svírají přísná omezení kvůli koronaviru, v čínském Wu-chanu se život už vrátil do normálu. Město, odkud se nemoc do celého světa rozšířila, si v sobotu připomene jeden rok od chvíle, kdy jej čínská vláda na déle než dva měsíce uvrhla do přísné karantény.