Do Česka týdně zamíří až 84 letů z Itálie. Lidé na letišti ignorují opatření

Pokud lidé přiletí letadlem na letiště Václava Havla Praha z italské destinace, projdou speciálními gaty v přízemí letiště prstu D na terminálu 2. Podle mluvčího letiště Romana Pacvoně se také gaty nachází, co nejblíže východu. Tato opatření zavedlo vedení kvůli šíření koronaviru v Itálii.

"Máme lepší přehled o cestujících, kteří k nám přilétají. Můžeme tato místa častěji a důsledněji dezinfikovat. A můžeme také mnohem efektivněji provádět tzv. cílený screening. Cestující z Itálie jsou navíc soustředěni do jednoho místa, nemusí se pohybovat po zbývajících částech letiště," řekl Pacvoň.

A co je vlastně cílený screening? "Znamená to, že bezpečnostní pracovníci letiště jsou přítomni u těchto příletů, mají věnovat zvýšenou pozornost cestujícím v případě, že by zaznamenali nějakého cestujícího, který má viditelné známky respiračních onemocnění," vysvětlil mluvčí. Zaměstnanci poté cestujícího upozorní, aby navštívil lékařskou službu na letišti a dále vše oznámí bezpečnosti letiště.





Pracovníci také předávají cestujícím informace, letáky v pěti jazycích a všude jsou také informační tabule. Díky této kampani se lidé dozví, jak mají poznat příznaky. Pokud je mají, neměli by se vydávat ven z letiště a cestovat po Praze. Někteří cestující však informace a opatření ignorují. Například si od pracovníků neberou letáky.





Provoz mezi Prahou a Itálií je podle Pacvoně velmi hustý. Týdně na letiště dorazí až čtyřiaosmdesát letů, a to z Milána, Říma nebo Benátek. Zatím se u žádného z cestujících příznaky respiračních onemocnění neobjevily.

"Nicméně zmínil bych jiný případ, ten potvrzuje to, že opatření na letišti skutečně funguje. Včera v ranních hodinách a odpoledních přicestovali cestující z Íránu," doplnil Pacvoň. Zaměstnanci je okamžitě zajistili, doprovodili na lékařskou službu, kontaktovali hygienickou stanici Prahy, která rozhodla z preventivních důvodů, aby byli převezeni do nemocnice Na Bulovce.

Zatím není jasné, jestli bude letiště zavádět i jiná opatření, jako je například termokamera. Může se i stát, že by speciální gaty byly zavedeny i na přílety z jiných zemí, kde byl koronavirus potvrzen. "Tato opatření jsou na rozhodnutí orgánů veřejného zdraví," vysvětlil mluvčí. Pokyny vydává například hygiena nebo ministerstvo zdravotnictví.