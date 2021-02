Cestování bez karantény? Některé státy už ji turistům odpouštějí!

S cestováním to v současné době není vůbec snadné. Díky vývoji vakcín se ale zřejmě blýská na lepší časy. Mezi státy se vedou intenzivní debaty o jednotném systému, který by zajistil kontrolu očkovacích průkazů či negativních testů.

Některé země dokonce už oznámily, že očkovaným turistům umožní vstup na své území bez povinnosti nastoupit do karantény. Mezi nimi například Seychely, které podle internetového deníku Seattle Times nyní umožňují "všem očkovaným návštěvníkům ze všech částí světa" přijet bez povinnosti nastoupit do karantény.

Očkovaní turisté zde stále musí předložit negativní PCR test na koronavirus, který byl provedený maximálně 72 hodin před cestou. Očkovaní a otestovaní návštěvíci se pak mohou volně pohybovat po Seychelách po celou dobu pobytu.

K turistům je vstřícná i kavkazská země Gruzie, která po očkovaných turistech dokonce nepožaduje ani předložení testu. Její území je otevřené i pro turisty z vysoce rizikových zemí, mezi které patří i Česká republika.

Zato Estonsko má o trochu přísnější pravidla. Povinnost karantény odpadá jen turistům ze zemí s nízkým rizikem, kteří už prodělali koronavirus anebo byli očkovaní schválenou vakcínou proti covidu. Vstup na území je podmínen buď negativním testem, anebo certifikátem o očkování.

V Rumunsku cestujícím po očkování odpadá povinnost karantény i testu. Zemi mohou navštívit po deseti dnech od poslední dávky.

Na Islandu uvolní restrikce až od května, kdy začnou odpouštět očkovaným turistům karanténu i testy. V současnosti však platí, že zemi mohou navštívit pouze občané zemí EU, které mají nízký stupeň rizika.

Například v Polsku nová cestovatelská pravidla platí už od konce prosince. "Osoby očkované proti covidu-19 jsou osvobozené od povinné karantény (na základě certifikátu potvrzujícího očkování proti covidu-19)," uvádí místní úřady.

Několik států teprve zvažuje, že očkovaným turistům odpustí karanténu. Například thajský ministr cestovního ruchu hovořil o zavedení tohoto opatření od července. Uvažuje o tom i Singapur.

A některé státy už rozvolňují i opatření pro místní občany. Přistoupilo na to už několik španělských regionů kvůli poklesu nových případů. WHO je ale tento týden varovalo, že je na to příliš brzy. "Myslím, že rizika předčasného rozvolnění jasně ukázala situace v řadě států po letních prázdninách," citoval experta WHO španělský deník El País.

Rozvolňování se dočkalo také například sousední Polsko, kde se otevírají kina, divadla, hotely, muzea, nákupní centra nebo sjezdovky. Platí ale stále přísné hygienické podmínky.

Itálie na začátku února otevřela kavárny a restaurace. Více informací se dozvíte v reportáži TV Nova: