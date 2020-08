Dovolená v Řecku se Čechům kvůli testům prodraží! Řada lidí chce zájezdy zrušit

Řada Čechů teď kvůli rozhodnutí Řecka uvažuje o tom, že zájezd zruší. Storno poplatek může být ale týden před odletem až sto procent.

"Jedeme ve skupině čtyř lidí a dva z toho jsou studenti. Takže pro ně je to mnohem citelnější zásah do toho rozpočtu," popsal turista Václav Uhlík.

"Ještě s rodinou zvažujeme, jestli jo, nebo ne, protože přece jenom pro ty děti je to takové namáhavé," zhodnotil Tomáš Beck.

Cestovní kanceláře klientům doporučují nechat se připojistit na Covid-19. "To pojištění v sobě zahrnuje i tu možnosti, že vám najdou pozitivní nález ještě před vaší cestou a pak vám všechny ty poplatky uhradí pojišťovna, respektive 80 procent těch storno poplatků," sdělil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Aby se všichni, kteří odlétají do Řecka, stihli otestovat, ministerstvo zdravotnictví navýšilo kapacitu testovacích míst. "To bude vždy v krajském městě na bázi fakultní nemocnice nebo krajské nemocnice," sdělila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová.

Cestující mířící do Řecka tam bez objednání otestují přednostně. "Určitě by bylo dobré, kdyby měli to potvrzení, že jedou do Řecka, aby nebyl zneužíváno ten systém," doplnila Rážová.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček ale věří, že omezení pro Čechy cestující do Řecka bude pouze krátkodobé. "My jsme již propojili naše epidemiology a tamní experty, aby mohli komunikovat napřímo," uvedl Petříček.

Kromě testu, který nesmí být starší než 72 hodin, musí mít cestující i potvrzení o bezinfekčnosti od svého praktického lékaře.