Drsný útok na reportérku TV Nova! "Urvu vám hlavu!" řval muž

Reportérka Věra Müllerová jela v rámci Prázdninového inspektora na základě tipu od diváků prověřit Autokemp Apollo na jižní Moravě. "Došli jsme s kameramanem na recepci. Přišla tam paní, která nás odtáhla za roh, když uviděla kameru. Ptala se nás, co tam chceme a že je určitě budeme pomlouvat," popsala reportérka poměrně nevinný začátek inspekce.



Jenže paní, která uváděla, že je jen zástupkyní provozovatele a proto tedy nemůže mluvit na kameru, vstup štábu TV Nova na pozemek nezakázala. Reportérka se tedy začala vyptávat návštěvníků, co na kemp říkají. Dozvěděla se, že v nevhodném stavu jsou především toalety, a tak se na ně šla podívat. V tu chvíli na místo dorazil i údržbář, který si dvojice všiml.



Když s kameramanem reportérka točila vedlejší umývárnu, přišla k nim znovu žena z recepce. "Řekla nám, že si to rozmyslela a že jsem na ní prý vyvíjela psychický nátlak, což samozřejmě není pravda. V tu chvíli tam došel další muž, údajný majitel, byli na nás tedy tři – on, údržbář a zástupkyně provozovatele. Příchozí muž se začal navážet do kameramana, strkal do něj," pokračovala reportérka.



Na štáb začal údajný majitel křičet, že na něj zavolá policii a že oba dva zabije. Konec ostré hádky naše reportérka natočila mobilním telefonem. "Jestli tam bude špatná reklama, já si vás najdu a urvu vám hlavu! Tě odstřelím jak malinu, ty hajzle!" zní z nahrávky ostrá slova příchozího muže.



"Celou dobu jsem se snažila o konstruktivní debatu, ovšem marně. Oni však neustále bobtnali, tak jsme odešli," uzavřela Věra Müllerová. Reportérce nikdo z trojice přítomných nechtěl dát telefonní číslo na pravou majitelku. Nakonec se ji ale přeci jen podařilo kontaktovat.

"Mrzí mě to, omlouvám se. Můj otec je hodně nemocný, má 75 let a některé věci už prostě v tomhle světě nechápe tak, jak jsou. Nezvládli to. Asi nevěděli, co s tou situací mají udělat. Ale určitě co měli, měli zavolat mě," omluvila se majitelka kempu do telefonu.

