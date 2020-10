Druhá vlna zasáhne tvrdě ekonomiku. Stát přijde o stovky miliard

Druhá vlna epidemie koronaviru bude podle ekonomů stát českou ekonomiku stovky miliard korun. Pokud by vládní opatření proti šíření nemoci trvala až do konce roku, přišla by Česká republika o zhruba 300 miliard. To by mohlo připravit o práci až 100 tisíc lidí a výrazně podražit by mohla elektronika nebo potraviny.