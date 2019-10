Dvě firmy z Ostravy prolomily systém EET. Posílaly jen část tržeb

Podle policistů jde o první takový případ v Česku. Skupinka lidí z Ostravy přišla na to, jak obejít systém elektronické evidence tržeb. "Provozovatelé e-shopu si najali IT specialistu, který na základě jejich požadavku provedl na pokladním systému takové úpravy, že pak do systému elektronické evidence tržeb odcházela jen část příjmů a další část tržeb byla zatajena," vysvětlil šéf krajské hospodářské kriminálky Radim Witta.

Při domovních prohlídkách policisté zajistili i netradiční kousky, například drahé hodinky. "Provedli jsme několik domovních prohlídek, kdy se jednalo o čtyři rodinné domy, dva byty, šest motorových vozidel, vybrané provozovny, jeden sklad a tři kanceláře," popsal vedoucí odboru hospodářské kriminality moravskoslezské policie Martin Válek.

Na daňové úniky se přišlo díky takzvané daňové kobře a spolupráci policie s finančním úřadem. "Šlo o velmi kvalifikovaný zásah, který vyžaduje vysoce odborné znalosti. Není tedy důvod ke zvýšení technického zabezpečení systému EET," uvedl ředitel finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj Bronislav Kadlubiec.