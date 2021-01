Dvoumetrové rozestupy už nebudou kvůli mutaci stačit, prohlásil Prymula

Vědecký tým britské vlády zjistil, že mutace covidu-19, která už se šíří i v Česku, může být smrtelnější. A už dlouhou dobu je jisté, že se šíří o poznání rychleji. Podle epidemiologa Romana Prymuly se tomu budou muset uzpůsobit vládní opatření.

"Určitě se na to reagovat bude. Těch mutací, které vznikají, je celá řada. Některé jsou i nebezpečnější, třeba jihoafrická nebo brazilská. Celý ten systém musí být bdělý a musí reagovat na takovéto změny," řekl poradce premiéra Andreje Babiše (ANO) televizi Nova.

Odborníci doposud považovali kontakt dvou lidí do 15 minut za bezpečný, během tohoto času mělo být riziko přenosu nákazy nízké. Stejně tak neustále vyzývají k dodržování dvoumetrových rozestupů. Prymula přiznal, že už to nejspíš nebude stačit.

"Vzhledem k tomu, že to šíření je rychlejší, ty časy se budou nepochybně zkracovat. Zatím nebylo přesně stanoveno, kolik by to mělo přesně být. Není to jenom otázka šíření, které by ohrožovalo svým klinickým stavem ty, kteří budou nakažení. Už se ale ukazuje, že je méně protilátek, tyto mutace jsou v podstatě schopny snižovat schopnost protilátek bojovat s tímto virem," prohlásil epidemiolog, který na podzim krátce zastával i funkci ministra zdravotnictví.

Vakcína, kterou zatím v Česku dostalo přes 187 tisíc lidí, prý zabírá i proti britské mutaci. "Zatím očkování funguje, nicméně těch protilátek, které v očkování vznikají, je celá řada. Nejsou jednotné a některé mají nižší účinnost. Zatím vakcína funguje, ale je tady určité riziko, které musíme sledovat," vysvětlil Prymula.

Plán očkovat 50 tisíc lidí denně se zatím jeví jako nedostižný. Vakcíny je totiž stále málo. "Je to velký problém. Není to otázka jediného výrobce. Všichni tři výrobci, kteří dodávají na evropský trh, mají problémy. Zatím tyto dílčí nedostatky budou přetrvávat," uzavřel epidemiolog s tím, že do měsíce už by se mělo očkovat v původně zamýšleném rozsahu.