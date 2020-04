Epidemiolog o promoření a druhé vlně: "Lidem hrozí superinfekce," tuší

Epidemiolog Rastislav Maďar odhaduje promořenost populace pod jedno procento. To by znamenalo, že panuje obrovské riziko další vlny epidemie. Dlouhou dobu bychom navíc nemohli spoléhat na takzvanou kolektivní imunitu.

Na otázku, jak je česká populace "promořená" koronavirem, by měly už brzy odpovědět výsledky plošného testování. Měly by být známy začátkem května, přesný termín ale ministerstvo zdravotnictví neuvádí. Už teď se ale dá promořenost odhadnout - z průběžných výsledků i počtu nakažených.

"Zdá se skutečně, že je velmi nízká, vypadá to na číslo pod jedno procento. Z praktického hlediska to znamená vysokou vnímavost naší populace a naopak malou přítomnost viru v ČR," vysvětlil pro TN.cz epidemiolog Rastislav Maďar, který je členem pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény.

Nízké procento nakažených ukazuje také na to, že je Česko opravdu daleko od dosažení kolektivní imunity. "Je otázkou, jestli se na ni vůbec můžeme spoléhat. A to zase znamená, že si budeme muset na přítomnost viru zvyknout na delší dobu," doplnil Maďar.

Měli bychom proto podle něj být s uvolňováním omezení opatrní, zároveň ale doufám, že nebude nutné nastavené tempo podle vládního harmonogramu brzdit. "Ale tento virus už několikrát překvapil, jistotu mít nemůžeme," dodal docent.

V souvislosti s rozvolněním opatření se epidemiologové obávají druhé vlny epidemie. Ta by mohla udeřit už v následujících měsících, nebo na podzim v kombinaci s dalšími virózami. "Mohlo by docházet k tzv. superinfekcím. Když jedna nákaza nasedne na druhou, může mít těžší formu nemoci i do té doby zdravý člověk," popsal Maďar.

Srovnání se španělskou chřipkou, které se v současnosti šíří po sociálních sítích, ale odborník odmítl. Oproti konci druhé světové války, kdy epidemie španělské chřipky zuřila, panují jiné podmínky. Tento virus navíc více napadal mladší lidi a jeho šíření přispěl především přesun množství vojáků domů.

Zpomalení nárustu nakažených z posledních dnů si Maďar vysvětluje především včasným zavedením opatření a také zodpovědností Čechů.

Slunečné počasí podle něj šíření viru ovlivňuje spíše nepřímo - lidé více tráví čas venku, kde mohou být daleko od sebe. "To se zase změní s příchodem chladnější části roku, i proto ty naše obavy směrem k příští chřipkové sezóně," uzavřel Maďar.

Docent Rastislav Maďar byl hostem pořadu Nova je s vámi. Podívejte se na jeho vystoupení: