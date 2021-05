Europarlament řeší Babišův údajný střet zájmů. ČR hrozí zmrazení dotací

Údajně prokázaný střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) by podle pracovní verze prohlášení Evropského parlamentu mohl vést ke zmrazení dotací pro Česko. Připravovanou rezoluci se naší redakci podařilo získat. Předseda vlády odmítl, že by se unijní dotace České republice mohly zastavit, situaci vnímá jako politickou akci svých kritiků.

"Domníváme se, že Česká republika tím, že nebrání střetu zájmů českého premiéra a nepostihuje ho, nedodržuje právní předpisy EU; vyzýváme Evropskou komisi, aby prozkoumala selhání českých úřadů a soudů a aby bez zbytečného odkladu aktivovala podmíněný mechanismus pro ochranu rozpočtu Unie," uvádí se v dokumentu.

A právě spuštění tohoto mechanismu může vést až k utažení dotačního kohoutku. Podle opozičních europoslanců by ale měl nést plnou odpovědnost premiér a ne celá Česká republika.

"V případě, že rezoluce bude přijatá v tvrdé verzi, tak může nastat situace, kdy by došlo k pozastavení evropských peněz pro celou Českou republiku," říká Jiří Pospíšil z TOP 09. "Andrej Babiš by měl přestat tvrdit, že ten problém neexistuje, protože pak se to opravdu může stát," upozorňuje pirátský europoslanec Mikuláš Peksa.

"V žádném případě žádné peníze nemůžou zastavené být. Je to právní spor," trvá na svém premiér Andrej Babiš.

Zatím se jedná o pracovní verzi rezoluce, kterou by měli řešit europoslanci příští týden a na plénu parlamentu by se pak měla objevit v červnu. Do té doby se podle europoslance Ondřeje Knotka (ANO) může ještě výrazně změnit.

"Tohleto bude politická rezoluce s výraznou stopou některých opozičních českých poslanců s jediným cílem - pošpinit hnutí ANO. V minulosti pan premiér postupoval podle zákona," řekl Knotek.

Pod rezolucí je podepsaná německá europoslankyně Monika Hohlmeierová, která je zároveň předsedkyní výboru pro rozpočtovou kontrolu. Podle premiéra je to jí vedená akce společně s českými opozičními europoslanci. Střet zájmů dlouhodobě odmítá.

"Česká republika neuznává závěry auditu a o těch závěrech si myslí, že by měl rozhodnout soud. Takže ty dezinformace, které jsou stále v prostoru, to je jenom politická akce evropské lidové strany s našimi poslanci za KDU-ČSL a TOP 09," domnívá se předseda vlády.

"Ta rezoluce potvrzuje to, co už konstatovala Evropská komise, to znamená, že Andrej Babiš ve střetu zájmů je a Česká republika to musí řešit, protože tuto povinnost jednoduše má," oponuje Peksa.

Evropská komise zveřejnila závěrečnou zprávu k auditu, podle které je premiér ve střetu zájmů, zhruba před třemi týdny.