Evropa očkuje příliš pomalu, stěžuje si Světová zdravotnická organizace

V Evropě je naočkováno pouze 10 milionů obyvatel. Informovala o tom Světová zdravotnická organizace (WHO), podle které celý proces postupuje velmi pomalu.

Počty nakažených se za posledních šest týdnů zvyšují napříč celou Evropou. A to navzdory očkování, které začalo už ve všech státech, upozornila Světová zdravotnická organizace. "Před pěti týdny počet nově nakažených v Evropě klesl pod milion. Situace je nyní ale více znepokojující než v předešlých měsících,“ řekl Dorit Nitzan, regionální ředitel WHO. Informaci přinesl portál euronews.com.



Podle dat, která byla zveřejněna WHO, se za minulý týden v Evropě nakazilo 1,6 milionu lidí. Virus se nadále šíří, a to mezi lidmi všech věkových kategorií. "Vakcíny jsou cesta z pandemie. Nejenže účinkují, ale jsou také vysoce efektivní v prevenci před infekcí. Vakcinace v Evropě je zatím nepřijatelně pomalá,“ prohlásil Hans Kuge, šéf WHO pro Evropu.



K čtvrtku bylo naočkováno jen 10 milionů obyvatel na kontinentu. Pouze čtyři procenta jsou plně imunní. Ekonomicky vyspělejší země očkují rychleji než ty méně vyspělé. Důvodem je také počet dávek, které byly do jednotlivých zemí doručeny.

Světová zdravotnická organizace zároveň upozornila všechny státy, aby i nadále vyzývaly své obyvatele k dodržování hygienických opatření. Více než polovina evropských zemí je aktuálně v částečném či úplném lockdownu.

