Evropě se nedaří. Španělé nasadili roušky, Francie prodlužuje nouzový stav

Evropské statistiky atakují půldruhého milionu nakažených, na kontinentu zemřelo již přes 138 tisíc lidí. Denně přibývají tisíce nakažených a stovky mrtvých. Zatímco někde již dochází k rozvolnění opatření, řada evropských zemí je s podobnými kroky zatím opatrná.

Nejpostiženější zemí Evropy je stále Španělsko, které se blíží čtvrt milionu nakažených. Za posledních 24 hodin zde přibylo 2 588 nakažených a 276 mrtvých. V sobotu se Španělé po sedmi týdnech v karanténě dočkali zásadního uvolnění, mohou ven na procházku nebo si jít zacvičit. Musí ale dodržet přesný harmonogram, vycházet smí ven pouze v čas určený pro jejich věkovou kategorii. Nařízeny jsou rozestupy, od pondělí se k nim přidá povinnost nosit roušku v hromadné dopravě.

V počtu obětí již Španělsko překonala Velká Británie, zemřelo zde 27 510 lidí. Nakažených je přes 177 tisíc lidí. Podle premiéra Borise Johnsona, který sám patřil mezi nakažené a s nemocí dokonce bojoval na JIP, je už Británie za vrcholem pandemie.

Přes 167 tisíc nakažených má Francie. I když na 11. května ohlásila částečné rozvolnění nutných opatření, v sobotu prodloužila nouzový stav, a to až do 24. července. Ministr zdravotnictví Olivier Véran má podle informací france24.com obavy, že jinak by mohlo dojít k nárůstu výskytu onemocnění. Obavy budí i statistika úmrtí, nemoci podlehlo již 24 594 Francouzů.

Podobný počet nakažených má Německo, blíží se 165 tisícům. Počet úmrtí je tu ale sotva třetinový, nemoci podlehlo 6 763 lidí. Země navíc eviduje více uzdravených než nově infikovaných. Přesto je s uvolňováním zdejší vláda zatím opatrná. Otevřela se dětská hřiště, zoo nebo muzea, lidé mohou za specifických podmínek na bohoslužby. Lidem to ale nestačí. V Berlíně v sobotu protestovalo 300 lidí proti opatřením omezujícím mezilidský kontakt.

Opatření ve velkém rozvolnilo Rakousko, otevřela se nákupní centra, kadeřnictví. Lidé ale musejí dodržovat rozestupy a nosit roušky. Otevřít se mají školy, vláda chystá také opatření pro nastartování cestovního ruchu.

Rusko za posledních 24 hodin hlásí 9 623 nově nakažených, jde o dosud největší mezidenní přírůstek v zemi od začátku pandemie. Čísla rapidně narůstají již druhý den. Celkem je v zemi více než 124 tisíc nakažených, každý stý člověk umírá.