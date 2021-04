Brexitové jednání je u konce. EU schválila obchodní dohodu s Británií

Brexitová jednání jsou po dlouhých pěti letech konečně u konce. Pomyslnou tečkou je schválení obchodní dohody mezi unií a Velkou Británií poslanci Evropského parlamentu. Smlouvu podpořilo 660 poslanců. Proti jich hlasovalo pět.

Dohoda provizorně platila už od 1. ledna. Její oficiální schválení v Evropském parlamentu představuje už poslední krok k potvrzení její platnosti. Dohoda zahrnuje například úmluvu o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací nebo dohodu o spolupráci pro bezpečné a mírové využívání jaderné energie.



Definitivně také skončil volný pohyb osob. Dohoda má za úkol koordinovat pravidla sociálního zabezpečení občanů EU pobývajících v Británii a Britů pobývajících v Unii. Pro cesty do Británie kratší než 90 dnů nebude potřeba mít víza. To samé platí i opačně.

Pro mnohé poslance Evropského parlamentu představuje Brexit historickou chybu. "Je to jako rozvod, je to varování. Považuji to za selhání Evropské unie a my jako politici se z toho musíme ponaučit. Proč 52 procent Britů hlasovalo proti Evropské unii?" řekl unijní vyjednavač Michel Barnier.

Velká Británie rozhodla o vystoupení z Evropské unie po občanském referendu v roce 2016. Od té doby probíhala vyjednávání mezi oběma stranami.