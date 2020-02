EXKLUZIVNĚ: Andrej Babiš prozradil, jestli Česko zakáže lety z Číny

Nejméně sto českých občanů, kteří jsou v tuto chvíli v Číně, se snaží kvůli šíření nebezpečného koronaviru o návrat domů. V exkluzivním rozhovoru pro televizi Nova to v neděli řekl premiér Andrej Babiš. Právě kvůli tomu, aby se tito lidé mohli vrátit, zvažuje vláda, od kdy by případně přerušila letecké spojení s Čínou.

O zákazu leteckého spojení s Čínou bude vláda jednat v pondělí. "Já si myslím, že lety určitě zakážeme, otázkou je od kdy. My jsme ve spojení s velvyslanectvím v Pekingu. Zhruba sto našich občanů má zájem se vrátit domů a my se o tyto lidi musíme postarat. Nesmí se stát, že zrušíme lety a oni se nebudou mít jak dostat domů," uvedl v rozhovoru pro televizi Nova premiér.



"Lidé mají zarezervované letenky na 8. února, takže předpokládám, že nejpozději příští neděli bychom ty lety mohli zakázat. Jsme připraveni případně vyslat naše letadlo, které pojme asi 96 pasažérů. Pokud bude potřeba, můžeme vyslat další. Nebo se může otočit. Takže pokud bychom se dostali do situace, kdy by se čeští občané nemohli vrátit, tak pro ně pošleme naše letadlo," vysvětlil Babiš.



"Budeme postupovat tak, abychom zabránili turistům z Číny cestovat do Česka. Děláme maximum proto, abychom měli situaci pod kontrolou. Svolal jsem bezpečnostní radu," dodal.

Premiér vysvětlil i své sobotní rozhodnutí, kdy odmítl poskytnout Číně roušky, kterých je tam akutní nedostatek. "Roušky jsou především nástrojem zdravotnického personálu - lékařů a sestřiček. A když se na nás obrátil čínský velvyslanec, tak jsem to odmítl proto, že státní rezervy jsou blokovány pro české zdravotnictví. My si nemůžeme dovolit, aby za měsíc nemohli naši chirurgové operovat slepé střevo. To by byla katastrofa," prohlásil.

Na celý rozhovor s premiérem Andrejem Babišem o současné zdravotní situaci v Česku i ve světě se můžete podívat v pořadu Střepiny, který TV Nova odvysílá dnes ve 22:25.