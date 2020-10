Faltýnek odletěl do Španělska. "Nelíbí se mi to," zlobí se premiér Babiš

Jaroslava Faltýnka vyfotili v sobotu na letišti jiní cestující. Z České republiky odletěl jen den poté, co byly zveřejněny fotografie jeho schůzky s nyní již bývalým ministrem Prymulou. Zatímco Prymulu schůzka stála pozici ministra, Faltýnek zatím přišel jen o post prvního místopředsedy ANO.

Šéfem poslaneckého klubu Faltýnek zůstává. Schůzky, na které ho mohli kolegové z funkce odvolat, se totiž nezúčastnil. Důvodem byla právě cesta do Španělska. Podle poslance Romana Kubíčka (ANO) šlo o dlouhodobě plánovanou nepřítomnost.

I když cestování zakázáno není, tak se do Faltýnka opřel premiér Andrej Babiš. "Já neznám detaily té cesty, ale samozřejmě to není dobrý příklad. Určitě to není dobrý signál ze strany pana Faltýnka. Mně se to nelíbí," řekl Babiš. Vláda totiž v této době vyzývá všechny občany, aby zůstali doma a nikam nechodili.

Redakce TN.cz Jaroslava Faltýnka požádala o vyjádření. Telefon ale nezvedl a nereagoval ani na SMS zprávu. Ve čtvrtek se Faltýnek do Česka vrátil. Redakci CNN Prima News sdělil, že šlo o soukromou cestu.