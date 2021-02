Firmy budou testovat své pracovníky! Ministerstvo není pružné, řekl vědec

Očkování a masivní testování. To je podle odborníků cesta, jak zvládnout koronavirovou epidemii. Očkovací látky je zatím nedostatek – to ale neplatí o testech. Ty antigenní jsou rychlé a také levné. Do konce měsíce by mohly plošně testovat své zaměstnance i velké firmy. Testy by hradily pojišťovny.

Odlehčení odběrovým místům, rychlejší potírání epidemie a pro firmy nižší nemocnost zaměstnanců. Dohoda mezi firmami a státem o možném proplácení nákladů na testy je prý na spadnutí.



"Příští týden v úterý mají nějaké důležité jednání ministerstva, kdy by se měli shodnout na jasném metodickém pokynu, který by měl být zaslán zdravotním pojišťovnám a lékařům," řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.



"Je správné a opravdu výborné, že se to konečně svěří do působnosti nestátních subjektů, které si to už ve své režii udělají samy. Bylo by špatné, kdyby něco takového chtělo organizovat nepružné ministerstvo," prohlásil imunolog a vědec Václav Hořejší.



"Musí dojít k tomu, že zde budeme mít dostatek jednodušších antigenních testů, to znamená, že to nebude jenom na principu testu do nosu, ale že to bude i na principu kloktacích, nebo těch žvýkacích testů," uvedl ministr Karel Havlíček (ANO).



Řada firem už své zaměstnance testuje na vlastní náklady. "Velmi se nám to osvědčilo, protože můžeme velmi rychle reagovat a případně zamezit šíření nákazy," osvětlila mluvčí OKD Naďa Chattová.



"Diskuzi vlády na téma proplácení nákladů na antigenní testování firmám vítáme. Náš apel na vládu je především maximální možné zjednodušení administrativy s tím spojené," přednesl mluvčí Škoda Auto Tomáš Kotera.



"Zaměstnavatel by zaplatil nižší odvody, to se nám zdá fér, to se nám zdá rychlé, on by si sečetl, že ho to stálo tolik a tolik. Teď je otázka, jestli by to mělo být ve výši 100 procent, nebo ve výši třeba 50, 60 procent a udělat tam nějakou spoluúčast," předložil možnosti Havlíček.



"Pokud to bude hrazeno ze zdravotního pojištění, tak to bude standardně jako teď u plošného veřejného testování, to znamená ten test má konkrétní hodnotu," dodal Rafaj.



"Firmy si již mohou započítávat testování do nákladů, nicméně otázka je, jestli je to skutečně motivující, protože tady to počítání do nákladů nemusí odrážet kompletní náklady firmy," objasnil ekonom Štěpán Křeček.



I pro lidi by bylo jednodušší nechat se otestovat na pracovišti. Právě masivní testování, tedy odhalování nakažených, je jedním z pilířů boje proti koronaviru. Podle odborníků je potřeba až čtvrt milionů testů denně. Teď to není ani čtvrtina, právě to by mohly testy ve firmách změnit.