Firmy mají zveřejňovat, kolik kdo bere peněz. Odborníci návrh odmítají

Vědět, kolik berou vaši kolegové? Podle Evropské komise na to máte jako zaměstnanec nárok. V týdnu její zástupci představili novou směrnici, na základě které by větší firmy musely zveřejňovat rozdíly v platech žen a mužů. Podle názorů některých politiků jde ale o zásah do soukromí a mezi zaměstnanci by to mohlo dělat zlou krev.

Ženy v Česku podle statistik pobírají za stejnou práci v průměru o 20 procent menší plat než jejich kolegové muži. Změnit to má nová směrnice, kterou představila Evropská komise. Firmy, které mají přes 250 zaměstnanců, by podle ní měly zveřejňovat, kolik kdo bere.

"Pokud by ve firmě byly rozdíly mezi platy více než pět procent, tak té firmě hrozí vnitřní audit. A pokud by se ukázalo, že tam dochází k diskriminaci, hrozí sankce, pokud by to ta firma nenapravila," uvedla europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

Výši sankcí by si v případě přijetí směrnice členské státy určily samy. Podle českých politiků přijetí takové směrnice nemá příliš význam, navíc by to podle nich byl zásah do soukromí lidí.

"Povinné zveřejňování platů je průlom do soukromí občanů, firem, podniků," prohlásil poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL). "Pokud je to ve veřejné sféře, předpokládám, že se stejně zveřejňují, a pokud je to v privátní sféře, tam je to vždy na tom zaměstnavateli," uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

"Zveřejňovat platy pokládám za naprostý nesmysl, způsobilo by to celou řadu vážných komplikací na všech pracovištích," řekl poslanec a středočeský zastupitel Martin Kupka (ODS).

"Abychom ukazovali zaměstnancům vzájemně platy, to není dobré, zaprvé bychom porušili ochranu údajů a mezi zaměstnanci holt funguje závist," uvedl Milan Šubrt, manažer Asociace samostatných odborů.

Podoba směrnice se může ještě změnit. V případě, že ji europoslanci schválí, budou ji muset členské státy implementovat.