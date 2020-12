Hádky kvůli očkování na covid-19. Učitelé musí mít přednost, chce Plaga

"Možnost očkování pro pedagogické pracovníky byla dohodnuta s ministerstvem zdravotnictví jako jedna z priorit očkovací strategie. Nová verze vakcinační strategie tomu však neodpovídá," napsal Plaga na twitteru.

A volá po změně. "Ministerstvo školství bude po ministerstvu zdravotnictví požadovat úpravu vakcinační strategie tak, aby byli maximálně upřednostněni pracovníci mateřských a speciálních škol," tvrdí ministr Plaga.

Právě mateřinky a speciální školy (spolu s prvními dvěma ročníky škol základních) zůstávají podle protiepidemického systému PES v provozu i během pátého, nejpřísnějšího stupně opatření. Nepřecházejí tak na distanční výuku.

Opomenutí pedagogů ve vakcinační strategii kritizuje i Pedagogická komora. "Opakovaně jsme navrhovali, aby mezi skupiny, které budou moci využít přednostně očkování, byli zařazeni především učitelé MŠ i speciálních škol, protože nejsou ve své práci nijak chráněni. Přednostní možnost očkování by se měla týkat rovněž dalších pedagogických pracovníků, a to nejen ve školách, ale například i v dětských domovech. Mezi prioritní skupiny by měly patřit i kuchařky ve školních jídelnách a ostatní nepedagogičtí pracovníci ve školách i dalších školských zařízeních," uvedla komora v tiskové zprávě. Podle ní jsou nyní ve strategii očkování zařazení jen učitelé ze základek.

Redakce TN.cz požádala o reakci na kritiku přímo ministerstvo zdravotnictví. To ujišťuje, že na nikoho nezapomene. "Vnímáme potřebu, aby měli možnost být očkováni všichni pedagogičtí pracovníci, a proto můžeme ujistit, že žádné pedagogy, ani ty z mateřských či speciálních škol, neopomeneme. Ministerstvo zdravotnictví pracuje na metodice pro očkování, v níž toto bude explicitně zohledněno," ujistila mluvčí resortu Barbora Peterová.

Očkování proti covidu-19 začalo v Česku v neděli, dodání další várky vakcín se ale zpožďuje kvůli logistickým problémům. Jako první se nechal očkovat Andrej Babiš (ANO), vakcínu dostávají přednostně především zdravotníci.

Premiér v pondělí v Televizních novinách prozradil, že chce, aby se z každé ampule dodávané vakcíny mohlo očkovat šest lidí, nyní je to pět. Změnu už projednává s Evropskou komisí.

