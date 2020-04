Hádky o moře: Vojtěch odmítl nápad Prymuly. Cestování vyřeší za měsíc

Slovensko nebo Chorvatsko jsou země, kam by Češi mohli letos vyrazit na letní dovolenou. Prohlásil to epidemiolog Roman Prymula, podle něhož jde o státy, kde se situace vyvíjí podobně jako u nás a lze tedy o nich uvažovat. Jenže ministr zdravotnictví Adam Vojtěch to odmítl a třeba ministr vnitra Jan Hamáček prohlásil, že se k tomu vyjádří, až bude mít informace od odborníků.

Zavřené hranice i na dva roky, o nějaký čas později letní dovolená bez moře a nově možná dovolená v Chorvatsku. Situace kolem nového typu koronaviru se vyvíjí a stejně tak úsudky šéfa týmu Covid-19 o možném cestování Čechů.

"Jsou obrovské tlaky, aby se něco otevřelo, ale budeme muset pečlivě kontrolovat, aby nedocházelo k importu nákazy. Hledisko bude primárně epidemiologické, pokud tam bude riziko, tak k tomu nedojde," prohlásil Prymula v ČT.

Zmírňování pravidel pro takové cestování v následujících týdnech ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) odmítl. Podle něj ani není taková debata na pořadu dne.

"To jsou do jisté míry nějaké názory a spekulace, protože my nevíme, jak se ta situace bude vyvíjet zejména v ostatních zemích. My můžeme predikovat situaci u nás, ale pokud jde o ostatní země, tam vůbec," uvedl ministr.

"Já jsem vám říkal, že cestování řešit nebudeme. To byl dotaz, jakým eventuálním hypotetickým způsobem se to bude rozvíjet a v tuto chvíli ještě není jednotný názor. Říkal jsem, že to budeme řešit třeba za měsíc, jak se to vyvíjí v ostatních zemích," odmítl později Prymula.

"Chci nejprve tvrdá data od expertů, pak můžeme veřejnosti dát jasnou zprávu. Není však možné jednou mluvit o ČR zamčené na dva roky a za chvíli o možnosti jet v srpnu do Chorvatska. To moc odborně nezní, proto si z nás někdy lidé dělají legraci," reagoval ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček (ČSSD) na twitteru.

Ministr Vojtěch s náměstkem Prymulou se alespoň shodli na tom, že debatu o možném cestování Čechů můžou otevřít nejdřív v květnu. Podle ministra zahraničí se řeší, jak se vrátit do normálu v rámci Schengenského prostoru, s termíny je ale už ministr zdrženlivější.

"Nemám skutečně křišťálovou kouli, a když se mě ptáte na nějaké přesné termíny, tak bych nerad sliboval něco, co epidemiologická situace neumožní," sdělil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Chorvatsko nebo Slovensko jsou na seznamu, který cestovní kanceláře předložily vládě. Přišly s nápadem zřízení speciálních koridorů. "Pro lidi, kteří by cestovali vlastní dopravou, by byl otevřený koridor Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko. Samozřejmě ty parametry musí stanovit epidemiologové a vlády obou zemí," vysvětlil místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

"Pokud bychom k tomu přistoupili, tak by to musela být pravidla skutečně pro vybrané země a pravděpodobně bychom museli zavést zase ten režim, že když se člověk vrací, tak by musel jít do povinné 14denní karantény," nastínil Vojtěch.

K cestování do zahraničí se ve vysílání vyjádřil také premiér Andrej Babiš. Poslechněte si jeho názor:

V Chorvatsku je aktuálně asi 1800 nakažených. V posledních dnech tam přibývá nemocných po desítkách podobně jako u nás. Zájem o to, aby Češi mohli vycestovat, má podle Asociace cestovních kanceláří i samotné Chorvatsko. Jen loni tam zamířilo skoro milion Čechů.

Nejasnosti kolem otevření hranic nahrávají představivosti. A tak lidé dumají třeba o tom, jak by vypadal dopravní koridor, o který usilují cestovní kanceláře, jestli bychom roušky museli nosit i na pláži nebo zda budou resorty jen pro určitou skupinu turistů z jednoho státu. Více se dozvíte v reportáži Jana Sochy: