Hamáček chce odškodné 10 milionů. Peníze ale bude muset platit i on

"Podám i civilní žalobu na vydavatele, který je zodpovědný za práci svých lidí a budu požadovat 10 milionů korun jako odškodné. Pokud s tou žalobou uspěji a o tom nepochybuji, tak si těchto 10 milionů nenechám a poukáži je nadaci policistů a hasičů," oznámil Hamáček ve středu v poledne na krátkém brífinku.

Někteří lidé ale na sociálních sítích poukázali na to, že to není jen tak a v případě podobně vysoké peněžní satisfakce je třeba složit část požadované sumy i ze strany žalujícího, tedy Jana Hamáčka.

Podle sazebníku soudních poplatků, který je vyvěšený na stránkách ministerstva spravedlnosti, je "za návrh na zahájení občanského soudního řízení, jehož předmětem je peněžité plnění" poplatek stanovený podle toho, o kolik peněz se "hraje."

A pokud jde o sumu od 20 tisíc do 40 milionů korun, skládá se 5 procent, v tomto konkrétním případě tedy půl milionu korun. "Buď to může složit hned s podáním žaloby anebo bude vyzvaný s poučením, že pokud to nezaplatí do určitého termínu, tak bude žaloba odložena," vysvětlil na dotaz TN.cz zkušený advokát Jan Černý.

A v případě, že by Jan Hamáček sumu složil a následně spor prohrál, o peníze by s největší pravděpodobností přišel. "Vždycky platí ten, kdo nemá ve sporu úspěch. Kdyby to (Hamáček) vyhrál, tak ten poplatek bude platit žalovaná strana," uvedl Černý.

Redakce TN.cz se proto na vicepremiéra prostřednictvím SMS zprávy obrátila s dotazem, zda je ochoten podstoupit riziko, že by mohl o vysokou sumu v případě neúspěchu přijít. Na jeho reakci čekáme.

Nejnovější kauza na české politické scéně vypukla v úterý poté, co portál Seznamzprávy zveřejnil článek, podle nějž chtěl minulý měsíc Hamáček cestovat do Ruska proto, aby tu vyměnil informace ke kauze výbuchů ve Vrběticích za milion dávek vakcíny Sputnik V a pořádání summitu Biden-Putin v Praze. Vicepremiér nicméně vše kategoricky popřel a následně oznámil výše popsané právní kroky.

Takhle Jan Hamáček ve středu komentoval, jak bude dál postupovat: