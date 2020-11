Hamáček: Nouzový stav asi až do Vánoc, rozvolňování jen tak nebude

Jan Hamáček (ČSSD) nevyloučil, že by nouzový stav mohl trvat až do Vánoc. Sněmovna zatím souhlasila s jeho prodložením do 20. listopadu, vláda ji ale podle ministra vnitra bude žádat ještě několikrát. Že je na uvolňování restrikcí příliš brzy, se domnívá i ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Volnější režim by podle obou politiků mohl přijít, až denní nárůsty nakažených klesnou na stovky nebo nízké tisíce.