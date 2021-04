Hamáček: Kroky Ruska ochromí velvyslanectví. Nedejme se, radí experti

Vyhoštění 20 českých diplomatů byla podle šéfa diplomacie Jana Hamáčka (ČSSD) překvapivě silná reakce Ruska a naše velvyslanectví v zemi to paralyzuje. Podle některých europoslanců i bývalých diplomatů je na místě snížit počet ruských zástupců na našem území na minimum a žádat solidaritu od našich spojenců.

Češi vyhostili 18 ruských diplomatů, Rusové v odvětě ale přitvrdili. Z Moskvy vykázali 16 diplomatů a čtyři další pracovníky.

"Ta reakce je silnější, než jsme očekávali, je to víc diplomatů, než my jsme vypověděli zpravodajských důstojníků," reagoval ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček (ČSSD).

Podle exministra zahraničí Lubomíra Zaorálka by Česko mělo počty ruských diplomatů ještě snížit. "Taky i vzhledem k té reakci ruské strany bychom mohli klidně uvažovat o určitém zeštíhlení ruské ambasády, které by bylo trvalejší. V současné době je to vlastně tak, že ta ruská ambasáda je násobně větší než česká," sdělil Zaorálek.

A navíc je prakticky paralyzována a je tak prý na místě vyžadovat solidaritu od našich spojenců.

"Není bezesporu možné, že naše velvyslanectví v Rusku de facto přestane fungovat, zatímco Rusové tady budou mít víc než stovku diplomatů," uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09).

"Je důležité, aby se začalo vyjednávat se spojenci o dalším postupu, aby si ruské tajné služby nemohly na našem území dělat, co chtějí," myslí si europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti).

A zatímco současný prezident Miloš Zeman se ke kauze zatím nevyjádřil, exprezident Klaus je k tajným službám kritický. "Jestli Vrbětice neobjevily naše BISky před sedmi lety, tak nepracovaly teď, jestli to objevily až dneska, tak je to pouze politický kalkul," řekl Klaus.

A kvůli současné situaci se do sebe na twitteru pustili také šéf lidovců Marian Jurečka a vicepremiér Hamáček. "Očekávám v pondělí jasnou reakci vlády a vyčištění ruské ambasady v Praze! ... Prostě s..t na hlavu si nesmíme nechat," zveřejnil Jurečka.

"Mariane, vůbec tomu nerozumíš a chceš na tom vytloukat politické body. ČR musí držet slovo. Navíc pro ty Rusy musí přiletět letadlo. Nebo ty je do Moskvy odvezeš?" reagoval Hamáček.

Kdyby Rusové ještě přitvrdili a vykázali i zbytek pracovníků české ambasády v Moskvě, zbývá prý jediná možnost.

"Pokud by náhodou ruská strana chtěla kontrovat dál a úplně by přerušila diplomatické styky s námi, tak pak nezbývá než požádat některou spojeneckou zemi, aby tam naše diplomatické zájmy hájila," vysvětlil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář.

