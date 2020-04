Hamáček se pohádal o nouzový stav. Není třeba ho prodloužit, tvrdí právník

Téma nouzového stavu kvůli situaci kolem koronaviru otřásá českou politickou scénou. Vláda se shodla na tom, že je potřeba ho prodloužit do 25. května, hrozí však, že ve Sněmovně narazí. Část opozice s prodloužením totiž nesouhlasí. Odmítavý postoj zaujalo například hnutí STAN, jehož místopředseda a poslanec Jan Farský v pátečním vysílání Televizních novin oponoval vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD).

Podle Hamáčka je prodloužení nouzového stavu jediná možnost, jak pokračovat dál v plánu postupného uvolňování. "Podle soudu, který zrušil nařízení ministerstva zdravotnictví, musí být opatření přijata na základě krizového zákona, který je možný jen v nouzovém stavu," řekl Hamáček.

"Pokud by Sněmovna nouzový stav neprodloužila, všechna opatření by s jeho koncem rovněž skončila. To znamená, že 1. května by se ČR vrátila do stavu před krizí. Bylo by tedy dovoleno všechno, co je dovoleno za normálního stavu," tvrdí Hamáček.

Podle advokáta Pavla Kolesára to však není pravda. S nouzovým stavem by skončila opatření přijatá vládou na základě krizového zákona, nikoliv však nařízení ministerstva zdravotnictví. Soud sice čtyři z nich zrušil, další však i nadále platí. "Ministerstvo zdravotnictví vydalo téměř všechna zásadní opatření, která se českých obyvatel dotkla plošně," řekl Kolesár.

Problematickým bodem by se staly například dodávky ochranných pomůcek. V nouzovém stavu má vláda právo nařídit firmám přednostní zásobování České republiky, bez něj by mohl opět fungovat tržní systém.

"Můj subjektivní názor je, že není potřeba ho prodlužovat. V případě, že by se virus opět začal rychle šířit, může se znovu přijmout. Neměla by to ale být politická záležitost, to rozhodnutí by mělo být odborné," řekl Kolesár. "Nouzový stav představuje pro vládu zjednodušení. Dochází k jejímu významnému posílení, proto k tomu musí mít souhlas Sněmovny. Otázkou je, nakolik je potřeba vládě v současné situaci ulehčit," dodal Kolesár.

Farský má poměrně jasno v tom, že prodloužení nutné není. "Vláda potřebuje nouzový stav k tomu, aby mohla nakupovat bez výběrového řízení. Ale to je málo na to, abychom plošně zatížili všechny občany České republiky," řekl. "Já jsem četl rozsudek a ten říká, že v nouzovém stavu má rozhodovat vláda a ne přehodit rozhodování na ministerstvo zdravotnictví. Pokud by nouzový stav skončil, rozhodovat ministerstvo zdravotnictví může," dodal.

S tím však Hamáček nesouhlasí. "Já bych panu poslanci doporučil, aby si přečetl ten rozsudek. Soud jasně říká, že opatření, která vláda přijala jsou tak zásadní, že není možné je dělat podle standardního zákona. Musí se postupovat podle krizového zákona, který může fungovat jen v nouzovém stavu," tvrdí Hamáček.

"Pokud nám povolí Sněmovna pouze týden, budeme o to žádat znovu. Pokud se to neprodlouží, budeme riskovat, že se dostaneme do situace, kdy to budeme muset zkusit podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Předpokládám, že to opozice zase napadne u soudu a ten to zase zruší. Nevím, proč nás nutí dělat to, za co nás kritizuje," dodal Hamáček.

Ministři upřesnili aktuální rozvolnění opatření. Pro více informací se podívejte na reportáž TV Nova: