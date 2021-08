Hazard se životem. Cyklista vybrzdil plný kamion, na řidiče křičel! VIDEO

Incident se stal minulý čtvrtek na příjezdu do Hradce Králové. Na záznamu, který Roman J. redakci TN.cz poskytl, je jasně vidět, jak kamion předjede zprava muž na kole a bez varování se vřítí do jeho jízdní dráhy. Podle šoféra nákladního auta dokonce ze slepého úhlu. Zaúřadovala naštěstí moderní elektronika, která překážku na silnici včas zaznamenala a naložený náklaďák přibrzdila.

"Já jsem dojel ty dva cyklisty, počkal jsem, až projede protijedoucí auto. Taky si myslím, že jsem dodržel ten metr a půl (pro objetí cyklistů), o kterém se teď tolik mluví. A pak přede mnou brzdila auta, tak jsem musel brzdit taky. A od obchodního domu přijíždělo bílé auto a já si všiml, že řidič se vůbec nekouká na cestu, tak jsem zabrzdil, protože jsem nevěděl, jestli tam náhodou nevjede," popsal okamžiky předcházející vypjatým chvílím Roman J.

A pak to přišlo. Při rozjezdu se před kamionem bez varování objevil jeden z cyklistů, které Roman J. chvíli předtím minul. "Oni mě tedy podjeli oba dva, což už je samo o sobě sebevražda, podjíždět kamion v křižovatce," pokračuje autor videa.

To, že má přímo před sebou cyklistu, ale kvůli slepému úhlu neviděl. Naštěstí ale zafungovala moderní elektronika - konkrétně senzor, který zabraňuje srážce. "Začalo to houkat, že se přede mnou něco děje. Tak jsem se naklonil a koukám, že tam je cyklista. Tak jsem začal ještě brzdit, protože to samo zabrzdilo a pak povolilo," přiblížil klíčové chvíle šofér nákladní soupravy.

Cyklista vzápětí z kola ještě seskočil a začal Romanovi J. nadávat, že jeho i jeho parťáka kamionem úmyslně vybrzdil. To je podle šoféra nesmysl. "Jeho životní klika byla, že auto má ten senzor. Jinak cokoli je tři metry před autem, tak já nevidím. Bez senzoru by ten chlap skončil pod soupravou, a to by nemohl přežít," má jasno Roman J., který video poskytl i jako varování pro ty, kteří by podobný manévr chtěli zopakovat. V jeho případě konfrontace skončila tím, že zuřící cyklista bouchl pěstí do zpětného zrcátka kamionu.

Po zhlédnutí záznamu se na stranu šoféra kamionu postavil i dopravní expert Roman Budský. "Na videu je vidět, že kamion cyklisty objel v uctivé vzdálenosti, zpomalil a minul je bezpečně," zmínil pro TN.cz Budský.

O viníkovi vyhrocené situace má tak jasno. "Je chyba cyklistů, že kamion podjeli zprava, to se nesmí. Leda by tirák odbočoval vlevo. To, co cyklista předvedl, byla téměř sebevražda a bylo to opravdu těsné," ví dopravní expert, podle nějž se cyklista choval arogantně a agresivně.

Pokud by podobný manévr předvedl řidič motorového vozidla, mohl by až na rok přijít o řidičák. "To se sice cyklistů netýká, ale i tak by mohl na místě dostat blokovou pokutu do dvou tisíc, ve správním řízení by to mohlo být ještě o něco víc," informoval dopravní expert.

Hodně podobný incident se stal před několika týdny v Ostravě. Tam se ale konfliktem mezi cyklistou a kamionem na rozdíl od toho z minulého čtvrtka zabývají i muži zákona. Roman J. totiž nebezpečné setkání a situaci policistům nehlásil.