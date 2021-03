Hlídky tvrdě zasáhly proti ženě s dítětem, skončila na zemi. VIDEO

"Policejní šikana v přímém přenosu u restaurace v Ostravě-Porubě. Paní neměla roušku a chtěla se napít, strážníci ji spoutali a odvezli na služebnu!!! Vše za přítomnosti malé holčičky!!! Kam to až dospěje!? Přitom to šlo udělat úplně jinak. Malou holčičku nechali na místě!" napsal k videu na facebooku Patrik Mikulenka.

Tvrdí, že i on skončil na stanici kvůli tomu, že kouřil na veřejnosti. I když kolem něj prý nikdo nebyl. Vadilo mu i to, že strážník, který ho kontroloval, měl nasazenou jen chirurgickou roušku, ne respirátor.

Strážníci a přivolaní policisté proti ženě tak tvrdě zasáhli podle všeho proto, že neměla roušku a nechtěla předložit doklady. Video ukazuje, že ve chvíli, kdy strážci zákona ženu srazili na zem, opravdu neměla zakrytý obličej.

"Neklekejte jí na tu hlavu před malým dítětem, to děcko brečí. Chlapi, vy nemáte doma rodiny? Jak by se na to dívaly? Dívejte se, jak ta malá brečí. Za to, že vám paní nechtěla ukázat občanku, to jako vážně?" komentuje zákrok proti ženě autor videa, zatímco vše natáčí.

"Kdyby paní spolupracovala, tak to nemuselo být. Klade odpor. Vidíte ho sám, máte to natočeno," je slyšet v pozadí další hlas, nejspíš jednoho ze strážníků. Žena na muže zákona křičí, že ji svalili na zem, když má s sebou pětileté dítě. Okolo ní postává pětice policistů a strážníků, v pozadí je slyšet hlasitý dětský pláč.

Tvrdý zákrok řada diskutujících tvrdě odsoudila i za použití nadávek. Do středečního rána se pod příspěvkem sešlo bezmála devět tisíc komentářů a video sdílelo přes 20 tisíc lidí.

Anketa Byl podle vás zákrok v pořádku? Ano 25 302 hlasů Ne 75 895 hlasů Hlasovalo 1197 lidí.

Další lidé ovšem zákrok policie a strážníků hájí. "Hrozné, policie pouze dělá svou práci. Nedivím se, že to takhle dopadlo. Ještěže máme ten mobil a můžeme machrovat," napsala Adéla B. Že si žena může za všechno sama, si myslí Jiří M. Zároveň si ale neodpustil ani kritiku. "Zákrok byl neadekvátní a pro dítě traumatizující, takže postih by měli mít hlavně především právě ti policisté," má jasno.

"V současné chvíli je předmětný zákrok, jakož i postup strážníků předmětem kontroly, kterou nařídilo vedení Městské policie Ostrava. Přezkoumáváme veškeré okolnosti zákroku, ke kterému včera došlo v Ostravě-Porubě," uvedl na dotaz TN.cz ve středu ráno mluvčí strážníků Jindřich Machů.

Zároveň také odmítl slova autora videa, který strážníkovi vyčítal, že má nasazenou pouze chirurgickou roušku a ne respirátor. To nadzvedlo i řadu diskutérů pod videem. Podle Machů je to ale v pořádku. "Naše stanovisko je takové, že strážník měl ochranný prostředek v souladu s mimořádným opatřením. V něm se hovoří o respirátoru FFP2, zdravotnické obličejové masce nebo obdobném prostředku splňujícím znaky určité normy," odmítá pochybení hlídky mluvčí.

Redakce TN.cz požádala o vyjádření k zákroku také státní policii. Na odpověď čekáme.

Minulý týden vyvolal pozdvižení i zákrok berounských strážníků proti chlapci (14) bez roušky. Připomeňte si ho: