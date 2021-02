Průzkum: Hnutí ANO ztrácí náskok. Na paty mu šlapou Piráti se STAN

Podle lednového průzkumu agentury Median by ve volbách do Sněmovny zvítězilo hnutí ANO, přestože mírně oslabilo. V těsném závěsu za ním je koalice Pirátů a STAN, která by se tak stala nejsilnější koalicí. V průzkumu odpovídalo 1062 lidí starších 18 let.