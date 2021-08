Tálibán vstoupil do Kábulu. Z města prchají tisíce lidí

Islamisté z hnutí Tálibán ze všech stran postupují do hlavního města Afghánistánu Kábulu. Vstoupili už do jeho předměstí, uvedla agentura AP. Z města se na poslední chvíli v panice snaží uprchnout tisíce lidí.

Radikální islamistické hnutí se v neděli bez boje také zmocnilo města Dželálábád na východě Afghánistánu. Kábul je tak poslední velké město, které má pod kontrolou centrální vláda.

Reportérka BBC z místa informovala, že se Tálibán nepotýká s velkým odporem. Úřad prezidenta se mezitím snaží obyvatele uklidnit. "V Kábulu došlo ke sporadickým střelbám, Kábul nebyl napaden, bezpečnostní a obranné síly země spolupracují s mezinárodními partnery na zajištění bezpečnosti města, situace je pod kontrolou,“ uvedl úřad v příspěvku na Twitteru.

Ostatní země se nyní z Afghánistánu snaží evakuovat pracovníky svých ambasád. V sobotu tento plán oznámila i Česká republika. Kromě Čechů chce vláda pomoci i afghánským kolegům. "Afghánští spolupracovníci byli pro české vojáky důležití, jejich práce si vážím. O tlumočníky a jejich rodiny se postaráme. Ty, kteří projevili zájem o přemístění do ČR, přemístíme," uvedl v sobotu večer ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Děláme vše proto, aby se naši diplomaté vrátili v pořádku domů. Co se týče pomoci spolupracovníkům české armády, chceme se o ně postarat, pracujeme na tom a máme na to plán. Teď se ale situace rychle zhoršuje, a proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu. Od začátku jsem kritizoval odchod z Afghánistánu a bohužel se teď potvrzuje, že to byla chyba,“ řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady vlády.