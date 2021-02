Horečka, zimnice, únava. Nežádoucí účinky vakcín hlásí přes 300 lidí

Více než čtvrtina nahlášených nežádoucích účinků po aplikaci očkovací látky proti novému koronaviru spadá do kategorie neurologických obtíží. Patří k nim bolesti hlavy, parestézie (mravenčení, pálení, brnění, svědění apod.), závratě, třes, pocity na omdlení, mdloby a ospalost.

Třetím nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem jsou bolesti svalů a kloubů, končetin, zad a také svalová slabost. Ty zaznamenala zhruba pětina očkovaných. Každý šestý až sedmý očkovaný má obtíže s trávením – nevolnost, zvracení, průjem, brnění úst, případně i potíže s polykáním.

Nežádoucí účinky léčiv povinně ohlašují na SÚKL buď zdravotníci, nebo dobrovolně i sami pacienti, a to prostřednictvím zvláštního formuláře. Kontrolní mechanismy jsou nastavené tak, že je prakticky nemožné, aby se do výčtu dostaly vymyšlené události, které by někdo ohlašoval jen tak "z recese".

"Hlášení od pacientů, která popisují závažné nežádoucí účinky, se SÚKL vždy snaží ověřit u lékaře – proto má být v hlášení od pacientů uveden kontakt na ošetřujícího lékaře," řekla TN.cz Klára Brunclíková, mluvčí regulátora trhu s léčivy. Autoři lživých hlášení by se podle ní vystavili riziku stíhání pro trestný čin šíření poplašné zprávy.

V ČR používají zdravotníci zatím jen dvě genové vakcíny od firem Pfizer/BioNTech a od společnosti Moderna. Třetí vakcínou, kterou podmíněně schválila Evropská léková agentura (EMA), je produkt společnosti AstraZeneca. Ten má ale po druhé dávce 60 % účinnosti, zatímco první dvě schválené vakcíny jsou po aplikaci druhé dávky účinné z 95, respektive 94,1 %.

ČR zvažuje nákup ruské vakcíny neregistrované pro použití v EU. Podívejte se na reportíáž TV Nova: